Космическият кораб Starship на SpaceX се завърна триумфално на Земята в събота, след като беше "заловен във въздуха", откъдето започна пътуването му 22 часа по-рано, пише американската обществена радиомрежа NPR.org. Това беше големият финал, на който Илон Мъск и екипът му се надяваха. Експертите го наричат едно от най-великите инженерни постижения на всички времена.
Преди зрелищното си завръщане, Starship прекара близо 24 часа в Космоса, разполагайки 26 спътника Starlink в орбита, преди да се върне към мястото за изстрелване в Тексас, където гигантски механични ръце го хванаха точно над земята, допълва беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA.
🚀 SpaceX has just made history by catching a massive Starship spacecraft in mid-air for the first time! Experts are calling it one of the greatest engineering achievements ever. Before its spectacular return, Starship spent nearly 24 hours in space, deploying 26 Starlink satellites into orbit before heading back to the launch site in Texas, where giant mechanical arms caught it just above the ground. Until now, Elon Musk’s SpaceX had only managed to pull off this incredible manoeuvre with the rocket’s first stage — the Super Heavy booster.— NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2026
Какво означава всичко това?
Представители на SpaceX заявиха, че случилото се в събота демонстрира пълната възможност за многократна употреба на Starship, предназначен за пътувания до Луната и Марс. Въпреки че възстановяването на ракетата-носител в петък се провали, компанията вече беше направила три предишни "улова" на ракети-носители, потвърждавайки техниката.
НАСА приветства новината. Космическата агенция плаща милиарди долари за Starship, който да изпрати астронавти от Artemis на Луната по-късно това десетилетие и да помогне за изграждането на постоянна лунна база. Амбициите на Мъск са още по-грандиозни: Той иска да изстреля флотилия от Starships, за да построи град на Марс, пише NPR.org. ОЩЕ: Успешна мисия: Капсулата на "Спейс Екс" се приводни в Тихия океан (ВИДЕО)