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SpaceX току-що написа история: Космическият кораб Starship беше "заловен във въздуха" (ВИДЕО)

15 ноември 2026, 15:28 часа 853 прочитания 0 коментара
Снимка: SpaceX
SpaceX току-що написа история: Космическият кораб Starship беше "заловен във въздуха" (ВИДЕО)

Космическият кораб Starship на SpaceX се завърна триумфално на Земята в събота, след като беше "заловен във въздуха", откъдето започна пътуването му 22 часа по-рано, пише американската обществена радиомрежа NPR.org. Това беше големият финал, на който Илон Мъск и екипът му се надяваха. Експертите го наричат ​​едно от най-великите инженерни постижения на всички времена.

Преди зрелищното си завръщане, Starship прекара близо 24 часа в Космоса, разполагайки 26 спътника Starlink в орбита, преди да се върне към мястото за изстрелване в Тексас, където гигантски механични ръце го хванаха точно над земята, допълва беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA.

Какво означава всичко това?

Представители на SpaceX заявиха, че случилото се в събота демонстрира пълната възможност за многократна употреба на Starship, предназначен за пътувания до Луната и Марс. Въпреки че възстановяването на ракетата-носител в петък се провали, компанията вече беше направила три предишни "улова" на ракети-носители, потвърждавайки техниката.

НАСА приветства новината. Космическата агенция плаща милиарди долари за Starship, който да изпрати астронавти от Artemis на Луната по-късно това десетилетие и да помогне за изграждането на постоянна лунна база. Амбициите на Мъск са още по-грандиозни: Той иска да изстреля флотилия от Starships, за да построи град на Марс, пише NPR.org. ОЩЕ: Успешна мисия: Капсулата на "Спейс Екс" се приводни в Тихия океан (ВИДЕО)

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SpaceX Илон Мъск Starship
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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