Глас от УЕФА: "Пеп Гуардиола унищожи футбола"

Вицепрезидентът на УЕФА Зиби Бониек отправи сериозно обвинение към легендарния мениджър Пеп Гуардиола. През последното десетилетие испанският специалист се утвърди като един от най-добрите треньори в историята на футбола. 53-годишният тактик пристигна на стадион "Етихад" през 2016 година, след като води отборите на Барселона и Байерн Мюнхен. Гуардиола изведе Манчестър Сити до всички трофеи, включително първи триумф в Шампионска лига, а през изминалото лято се оттегли от поста си.

Вицепрезидентът на УЕФА с критика към Гуардиола

Въпреки невероятното наследство, което Гуардиола остава зад себе си в цяла Европа, критиките към стила му на игра не стихват. Вицепрезидентът на УЕФА подкрепя мнението, че испанецът е навредил на "красивата игра". В специално интервю за италианското издание "Corriere dello Sport" бившият полски национал заяви: "Изпитвам голямо уважение към Гуардиола, но той унищожи футбола. Неговият футбол е: ти към мен, аз към теб, ти към мен, аз към теб. Отиваме надясно, връщаме се наляво и до края на мача си направил 1 788 паса. Не ми харесва. Харесвам отбор, който играе вертикално, отбор, който се опитва да вкара гол. Харесвам отбори, които атакуват."

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След това той даде за пример Лацио, Рома и Фрозиноне, които практикуват атакуващ, но рискован подход от началото на сезона. Бониек продължи: "Обичам футбола, в който се опитваш да вкараш гол по възможно най-простия начин, с малко пасове. Малко пасове, но бързи. Ето защо смятам, че бавността вече е изчезнала от футбола. Бавните играчи днес не се справят. А подаването на топката назад е нещо, което те погубва."

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