Гранд ще се опита да доведе Бруно Фернандеш на Балканите през зимата

Манчестър Юнайтед е на път да загуби капитана си Бруно Фернандеш, а турски гранд ще се опита да го отмъкне още през зимата. Токсичната среда на "Олд Трафорд", изглежда, може да накара португалеца да напусне още през зимата. През последните седмици се появиха слухове, че Фернандеш е отказал предложенията на клуба за нов договор, въпреки че настоящият му изтича през лятото. Това означава само едно - 32-годишният плеймейкър се подготвя за напускане.

Турски гранд ще направи оферта за Фернандеш през зимата

Фернандеш пристигна на "Олд Трафорд" през зимата на 2020 година и бързо се утвърди като водещ играч на отбора. През юли 2023 година той бе обявен за капитан, след като пет месеца по-рано вече беше помогнал на тима да спечели Купата на лигата. След това Фернандеш като капитан поведе "червените дяволи" към победа във финала за Купата на Англия през май 2024 г. Към момента той има 341 мача за Юнайтед, в които е отбелязал 113 гола и е дал 108 асистенции.

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Ролята му обаче се промени през настоящата кампания. Изявите на Фернандеш не спасиха Юнайтед от най-слабия старт на сезона от 40 години насам. Тимът има само една победа във Висшата лига и заема 18-о място в класирането. Тези резултати струваха работата на старши треньора Майкъл Карик, с когото Фернандеш влезе в спор преди седмици и бе изваден от стартовия състав. Цялата тази ситуация може да принуди халфа да преосмисли бъдещето си в клуба.

Настоящият контракт на Фернандеш е валиден до юни 2027 година и включва опция за удължаване с една година. След като през юни 2025 година отхвърли предложението на Ал Хилал, той отказа и първите две предложения за подновяване от страна на Юнайтед, въпреки че преговорите продължават и се очаква клубът да активира опцията преди януари. Преговорите за договора на Фернандеш обаче са стигнали до задънена улица. Междувременно турският гранд Галатасарай е подновил интереса си към португалеца и се готви да отправи оферта през зимния трансферен прозорец.

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