"Украйна е в затруднение": Зеленски призова за премахване на ограниченията със Starshield (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски призова за премахване на ограниченията със Starshield, тъй като според него това е „от съществено значение за защитата на живота и украинската енергийна система преди зимата", предаде френското издание Le Monde. „Нашите дронове-прехващачи губят контакт с операторите при скорост от 161 километра в час и просто не могат да настигнат руските дронове тип „Шахед “, обясни Зеленски.

Той посочи, че Украйна се затруднява да противодейства на руските атаки поради ограниченията върху достъпа до Starshield.

Целта на руските атаки е енергийната инфраструктура

Зеленски заяви, че Русия е използвала „повече от 2300 бойни дрона, 1590 въздушни бомби и 15 ракети от различни типове“, за да атакува Украйна през последната седмица.

Той съобщи и за руски атаки от събота вечерта, по-специално срещу енергийната инфраструктура в Житомирска, Кировоградска, Одеска, Сумска и Запорожка области, както и срещу железопътната инфраструктура в Днепропетровска, Харковска и Запорожка области. Последните руски атаки, които засегнаха и Донецка и Киевска области, са ранили най-малко 16 души, обяви Зеленски в Telegram.

Украинският президент заяви, че електрическите подстанции са сред целите на руските дронове „Шахед“.

„Много от тези атаки са възможни поради ограниченията на скоростта, наложени на терминалите на Starshield по фронтовата линия“ и в окупираните украински територии, добави той, тъй като Украйна от няколко дни съобщава за ограничения, наложени на военната сателитна система на американската компания SpaceX.

Зеленски подчерта, че е наредил на украинските власти да „работят в тясно сътрудничество“ със SpaceX. ОЩЕ: Трети ден ограничения на Starshield в Украйна, ВСУ не могат да изпълняват мисиите си