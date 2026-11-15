Обявиха името на испанския треньор, който може да поеме България - има опит в Ла Лига

Казусът кой ще води националния отбор по футбол стои на дневен ред в Българския футболен съюз. Както е известно, слабият старт на България принуди Александър Димитров да подаде оставка от поста си на селекционер. На негово място временно бе назначен Атанас Рибарски. От родната централа бяха категорични, че Рибарски ще води "лъвовете" само в оставащите мачове на турнира, а след това ще бъде намерен постоянен наставник.

Испанец с опит в Ла Лига е фаворит за нов селекционер на България

През последните дни стана ясно, че в БФС са стеснили кръга до четири варианта, а фаворит за поста е треньор от испански произход. По последна информация, съобщена от "Sportal.bg", става въпрос за Диего Мартинес. Ако той не се съгласи да поеме "лъвовете", то в родната централа имат още един вариант от Централна Европа. При всички положения новият наставник ще започне работа от 2027 година, тъй като до края на календарната година няма други международни паузи за националните отбори.

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Що се отнася до Мартинес, той е известен с престоя си начело на няколко клуба от испанската Ла Лига. 45-годишният специалист е водил Еспаньол, Гранада, Осасуна, Лас Палмас, както и гръцкия Олимпиакос. За кратко Мартинес е бил начело на младежките състави на Севиля, а е бил и селекционер на областта Галисия. Очакват се повече подробности в следващите дни.

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