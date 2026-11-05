УМБАЛ Бургас включва процедури с барокамера в помощ на двойки с репродуктивни проблеми. Методът се прилага като допълнение към основното лечение – за да подобри снабдяването на тъканите с кислород и работата на репродуктивната система.

Програмата е съвместна разработка на Звеното по асистирана репродукция и Сектора по хипербарна оксигенация в УМБАЛ Бургас и първите двойки вече започнаха процедури. Тя се изпълнява от д-р Александър Кунев, д.м., специалист по репродуктивна медицина, и д-р Даниела Люцканова, специалист по анестезиология и интензивно лечение, с дългогодишен опит в хипербарната оксигенация.

Така болницата обединява възможностите на две свои структури, за да предложи допълнителна възможност за подкрепа на двойките, които срещат трудности по пътя към желаното дете.

„Научни изследвания показват, че кислородотерапията под повишено налягане може да има благоприятно въздействие върху определени процеси в репродуктивната система. При жени с недостатъчно развита маточна лигавица са наблюдавани подобрения в нейната дебелина и условията за имплантация на ембриона, а при пациентки със слаб яйчников отговор - по-добри показатели при получаването и оплождането на яйцеклетки. Проучвания при мъже установяват положителни промени в подвижността и качеството на сперматозоидите, както и намаляване на уврежданията в тяхната ДНК“, посочва д-р Даниела Люцканова.

Процедурите се назначават единствено по лекарско предписание. На двойките, които проявяват интерес, се препоръчва първо да преминат консултация в Звеното по асистирана репродукция. Там се извършва оценка на репродуктивния проблем и се преценява дали включването на хипербарна оксигенация би било целесъобразно. Преди започване на процедурите се оценяват и медицинските противопоказания.