Отвъд Нижнекамск: Украйна съсипа руско военно летище и "пристанище за дронове". В Киев ограничиха движението по ключов мост (ВИДЕО)

Руското военно летище в Ахтубинск и руската база за далекобойни дронове "Цимбулово" в Орловска област са били ударени тази нощ. По данни на украинския генщаб в Ахтубинск е поразен склад, където се съхраняват управляеми авиационни ракети, там е имало множество вторични детонации - според неофициални данни поне 30 взрива. И още - поразен е мобилен радар PRV-13. Този радиоалтиметър се използва за измерване на височината на полета на въздушни обекти и определяне на техните координати.
Още: Украйна търпи съюзнически удари във войната. Макрон счита Тръмп, Льо Пен и Салвини за предатели (ОБЗОР - ВИДЕО)
Footage from Akhtubinsk, where air defense ammunition went off overnight. https://t.co/tx9aFka2CC— WarTranslated (@wartranslated) November 15, 2026
Летище "Ахтубинск" в Астраханска област е разположено на приблизително 650 километра от фронтовата линия в Украйна. Там е базиран 929-и държавен летателно-изпитателен център на руското военно министерство, един от основните руски центрове за тестване на нова военна авиационна техника и оръжия. Именно тук се тестват най-новите самолети и ракети, преди да бъдат изпратени на война срещу Украйна. Освен това Ахтубинск се използва за базиране на руски щурмови бомбардировачи Су-34, които хвърлят управляеми авиобомби върху украински градове и позиции.
Цимбулово е известно още като "пристанище на дронове". Оттам се изстрелват далекобойни дронове по Украйна - всяка нощ.
И още - на 13 ноември Украйна порази с въздушна атака и руското военно летище "Липецк-2". Според популярния телеграм канал "Досието на шпионина", корпусът на един Су-34 е бил надупчен от шрапнели, има незначителни щети по авиодиспечерски пункт и са ранени двама военни:
‼️New details on Ukraine's November 13 strike against Russia's Lipetsk-2 airfield: a Su-34 fighter-bomber sustained shrapnel damage, an aircraft repair hangar was targeted, and control tower equipment was lightly damaged. Two technical service officers were wounded, Dosye Shpiona reports. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 15, 2026
На този фон, за последния половин месец Украйна се прицели и уцели 10 руски петролни рафинерии - и то ударите бяха по-мощни от всичко виждано досега - Още: Русия днес след нова порция дронове: Голям завод гори. Без топла вода в Нижнекамск, ударени две ел. подстанции, спрени влакове в Таганрог (ВИДЕО)
Putin will head into his meeting with Trump and Xi Jinping, just five days away, with Russia's oil industry going up in flames Ukraine is striking at the very thing that funds Russia's war — oil. Here's the tally so far: Over the past 15 days, 10 oil refineries have been targeted — from Ryazan and Kirishi to Volgograd and Omsk in Siberia. Also targeted: a pumping station near Samara, hit twice, and the port of Ust-Luga.— NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2026
Същевременно Киев въведе нови ограничения за движение по Северния мост. Само обществен транспорт може да пътува в двете посоки. Автомобилите все още могат да пресичат от източния към западния бряг на река Днепър. Шофьорите се пренасочват по алтернативни маршрути.
Плъховете се множат в Русия
Междувременно, московската редакция на РИА Новости предупреди, че популацията на плъховете в Русия върви към удвояване. Само в Ростов на Дон броят на обажданията към фирми, предлагащи унищожаване на плъхове, се е удвоил през последната година. Всичко това може да доведе до разпространение на редица опасни болести - лептоспироза, салмонелоза и Сеулски вирус, вид хантавирус.