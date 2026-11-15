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Отвъд Нижнекамск: Украйна съсипа руско военно летище и "пристанище за дронове". В Киев ограничиха движението по ключов мост (ВИДЕО)

15 ноември 2026, 15:37 часа 898 прочитания 0 коментара
Снимка: Exilenova+/Телеграм
Отвъд Нижнекамск: Украйна съсипа руско военно летище и "пристанище за дронове". В Киев ограничиха движението по ключов мост (ВИДЕО)

Руското военно летище в Ахтубинск и руската база за далекобойни дронове "Цимбулово" в Орловска област са били ударени тази нощ. По данни на украинския генщаб в Ахтубинск е поразен склад, където се съхраняват управляеми авиационни ракети, там е имало множество вторични детонации - според неофициални данни поне 30 взрива. И още - поразен е мобилен радар PRV-13. Този радиоалтиметър се използва за измерване на височината на полета на въздушни обекти и определяне на техните координати.

Още: Украйна търпи съюзнически удари във войната. Макрон счита Тръмп, Льо Пен и Салвини за предатели (ОБЗОР - ВИДЕО)

Летище "Ахтубинск" в Астраханска област е разположено на приблизително 650 километра от фронтовата линия в Украйна. Там е базиран 929-и държавен летателно-изпитателен център на руското военно министерство, един от основните руски центрове за тестване на нова военна авиационна техника и оръжия. Именно тук се тестват най-новите самолети и ракети, преди да бъдат изпратени на война срещу Украйна. Освен това Ахтубинск се използва за базиране на руски щурмови бомбардировачи Су-34, които хвърлят управляеми авиобомби върху украински градове и позиции. 

Цимбулово е известно още като "пристанище на дронове". Оттам се изстрелват далекобойни дронове по Украйна - всяка нощ.

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И още - на 13 ноември Украйна порази с въздушна атака и руското военно летище "Липецк-2". Според популярния телеграм канал "Досието на шпионина", корпусът на един Су-34 е бил надупчен от шрапнели, има незначителни щети по авиодиспечерски пункт и са ранени двама военни:

На този фон, за последния половин месец Украйна се прицели и уцели 10 руски петролни рафинерии - и то ударите бяха по-мощни от всичко виждано досега - Още: Русия днес след нова порция дронове: Голям завод гори. Без топла вода в Нижнекамск, ударени две ел. подстанции, спрени влакове в Таганрог (ВИДЕО)

Същевременно Киев въведе нови ограничения за движение по Северния мост. Само обществен транспорт може да пътува в двете посоки. Автомобилите все още могат да пресичат от източния към западния бряг на река Днепър. Шофьорите се пренасочват по алтернативни маршрути.

Плъховете се множат в Русия

Междувременно, московската редакция на РИА Новости предупреди, че популацията на плъховете в Русия върви към удвояване. Само в Ростов на Дон броят на обажданията към фирми, предлагащи унищожаване на плъхове, се е удвоил през последната година. Всичко това може да доведе до разпространение на редица опасни болести - лептоспироза, салмонелоза и Сеулски вирус, вид хантавирус.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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