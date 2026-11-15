Войната в Украйна:

Бивш селекционер на България: "Мъри Стоилов каза да свием ушите, да наведем главите и да тренираме"

15 ноември 2026, 15:12 часа 889 прочитания 0 коментара
Снимка: Team Bulgaria / Facebook
Бивш селекционер на България: "Мъри Стоилов каза да свием ушите, да наведем главите и да тренираме"

Последната загуба на националния отбор на България предизвика масов отзвук сред футболната общност. "Лъвовете" отстъпиха с 0:5 от Исландия, като по този начин останаха без шансове за промоция в горната дивизия на Лигата на нациите. Сега и легендата на родния футбол Петър Хубчев даде мнението си по въпроса по време на гостуването си в предаването "Арена Спорт" по БНТ. Той посочи редица проблеми, които се нуждаят от решение, за да може страната да произведе по-качествен футболен продукт.

Хубчев: Прекалено малко тренираме

Хубчев, който е бивш селекционер на "лъвовете", смята, че страната ни трябва да спре да се опитва да наложи чуждестранен подход и да действа по свой начин. Според него родните футболисти не тренират достатъчно, за да могат да се сравняват с водещите сили: "Гледаме световните сили във футбола и искаме да пренесем нещата едно към едно. Трябва да се съобразим с нашия манталитет. Прекалено малко тренираме, за да се мерим с големи сили, като Франция и Германия, които дори не трябва да споменаваме. В България има прекалено много президенти, които нямат нищо общо с футбола. Често оставам сам вкъщи и постоянно мисля за футбола. Не съм вътре във футбола и не искам да ангажирам никого с моето мнение."

ОЩЕ: Бивш национал и шампион с ЦСКА: "Безпаричието е страшно, няма да стигнем до никъде"

Национален отбор по футбол на България

"Основното нещо, което твърдо съм убеден е дозирането на натоварванията. Прекалено малко тренираме, прекалено малко натоварвания постигаме, за да се мерим с големи сили, каквито са Германия, Франция, Испания. Тях даже не трябва и да ги споменаваме. Мъри Стоилов викаше на времето, да свием ушите, да наведем главите и да тренираме", каза още Хубчев, след което адресира теорията, че липсата на родни кадри в ЦСКА и Левски се отразява пряко на нивото на националния отбор. През настоящата международна пауза селекционерът Атанас Рибарски не повика нито един играч на "сините" в групата си. По този въпрос Хубчев заяви: "Винаги се казваше през годините, когато имаме силен ЦСКА и силен Левски, ще имаме и силен национален отбор. С колко българи сме играли последното дерби? ЦСКА започна с един. Левски с двама или трима. Какво общо има това с националния отбор?"

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Предложиха Мъри Стоилов за селекционер на националния отбор на България

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Национален отбор по футбол Петър Хубчев
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес