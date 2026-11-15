Бивш селекционер на България: "Мъри Стоилов каза да свием ушите, да наведем главите и да тренираме"

Последната загуба на националния отбор на България предизвика масов отзвук сред футболната общност. "Лъвовете" отстъпиха с 0:5 от Исландия, като по този начин останаха без шансове за промоция в горната дивизия на Лигата на нациите. Сега и легендата на родния футбол Петър Хубчев даде мнението си по въпроса по време на гостуването си в предаването "Арена Спорт" по БНТ. Той посочи редица проблеми, които се нуждаят от решение, за да може страната да произведе по-качествен футболен продукт.

Хубчев: Прекалено малко тренираме

Хубчев, който е бивш селекционер на "лъвовете", смята, че страната ни трябва да спре да се опитва да наложи чуждестранен подход и да действа по свой начин. Според него родните футболисти не тренират достатъчно, за да могат да се сравняват с водещите сили: "Гледаме световните сили във футбола и искаме да пренесем нещата едно към едно. Трябва да се съобразим с нашия манталитет. Прекалено малко тренираме, за да се мерим с големи сили, като Франция и Германия, които дори не трябва да споменаваме. В България има прекалено много президенти, които нямат нищо общо с футбола. Често оставам сам вкъщи и постоянно мисля за футбола. Не съм вътре във футбола и не искам да ангажирам никого с моето мнение."

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"Основното нещо, което твърдо съм убеден е дозирането на натоварванията. Прекалено малко тренираме, прекалено малко натоварвания постигаме, за да се мерим с големи сили, каквито са Германия, Франция, Испания. Тях даже не трябва и да ги споменаваме. Мъри Стоилов викаше на времето, да свием ушите, да наведем главите и да тренираме", каза още Хубчев, след което адресира теорията, че липсата на родни кадри в ЦСКА и Левски се отразява пряко на нивото на националния отбор. През настоящата международна пауза селекционерът Атанас Рибарски не повика нито един играч на "сините" в групата си. По този въпрос Хубчев заяви: "Винаги се казваше през годините, когато имаме силен ЦСКА и силен Левски, ще имаме и силен национален отбор. С колко българи сме играли последното дерби? ЦСКА започна с един. Левски с двама или трима. Какво общо има това с националния отбор?"

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