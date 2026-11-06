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Тайнствен метален обект изплува в Приморско (ВИДЕО)

06 ноември 2026, 11:44 часа 915 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Тайнствен метален обект изплува в Приморско (ВИДЕО)

Метална конструкция е изплувала на Северния плаж в Приморско. Предполага се, че съоръжението може да е част от корабно оборудване, товарна платформа или врата на корабен контейнер. Засега не е ясно от какво се е откъснала и как е попаднала в морето. Кметът на Приморско Иван Гайков заяви за БНТ, че металната конструкция се е вкопала в пясъка на брега, което затруднява изваждането ѝ. В момента се правят опити съоръжението да бъде премахнато от плажа.

Дрон пък изплува на плажната ивица пред зенитен полигон "Шабла". Сигналът за безпилотния летателен апарат е подаден от гражданин, който се натъкнал на необичайната находка при разходка по брега.

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Приморско плаж
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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