Опасно време: Жълт код за силен вятър в понеделник

В понеделник времето ще бъде облачно. Жълт код за силен вятър и поледици е издаден за редица области на страната. Опасни поледици се очакват на територията на Видин, Враца и Монтана. В други 14 области - Кърджали, Хасково, Ямбол, Сливен, Бургас, Варна, Шумен, Търговище, София, София-област, Перник, Кюстендил и южните части от областите Велико Търново и Габрово, е в сила жълт код за силен южен вятър с пулсации 20-22 метра в секунда.

Времето днес

В крайните северозападни райони дъждът ще се примесва и преминава в сняг. Минималните температури ще са от - 2 градуса на северозапад, до 12 градуса на югоизток, а в София - около 4 градуса. Максималните ще се задържат високи - в интервала от 13 до 16 градуса, за София - около 12 градуса.

По Черноморието ще бъде облачно, почти без валежи. Максималните температури ще са около 16 градуса, температурата на морската вода е около 10 градуса, а вълнението на морето ще достига до 4 бала.

В планините ще бъде облачно, на местата над 1800 метра надморска височина дъждът ще се обръща в сняг. Ще духа силен и бурен югозападен вятър, времето няма да е подходящо за туризъм. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра – около 1 градус.