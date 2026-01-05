Спорт:

Опасно време: Жълт код за силен вятър в понеделник

05 януари 2026, 06:25 часа 351 прочитания 0 коментара
Опасно време: Жълт код за силен вятър в понеделник

В понеделник времето ще бъде облачно. Жълт код за силен вятър и поледици е издаден за редица области на страната. Опасни поледици се очакват на територията на Видин, Враца и Монтана. В други 14 области - Кърджали, Хасково, Ямбол, Сливен, Бургас, Варна, Шумен, Търговище, София, София-област, Перник, Кюстендил и южните части от областите Велико Търново и Габрово, е в сила жълт код за силен южен вятър с пулсации 20-22 метра в секунда.

ОЩЕ: Седмична прогноза за времето за 5-11 януари 2026 г.

Времето днес

В крайните северозападни райони дъждът ще се примесва и преминава в сняг. Минималните температури ще са от - 2 градуса на северозапад, до 12 градуса на югоизток, а в София - около 4 градуса. Максималните ще се задържат високи - в интервала от 13 до 16 градуса, за София - около 12 градуса.

По Черноморието ще бъде облачно, почти без валежи. Максималните температури ще са около 16 градуса, температурата на морската вода е около 10 градуса, а вълнението на морето ще достига до 4 бала.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В планините ще бъде облачно, на местата над 1800 метра надморска височина дъждът ще се обръща в сняг. Ще духа силен и бурен югозападен вятър, времето няма да е подходящо за туризъм. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра – около 1 градус.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
прогноза за времето силен вятър
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес