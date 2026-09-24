Еврото стигна ново месечно дъно спрямо долара

В началото на септември курсът на еврото се движеше над границата от 1,16 спрямо щатския долар, но само няколко седмици по-късно вече е под психологическото равнище от 1,14 в сравнение с американската валута. На 23 септември единната европейска валута стигна ново месечно дъно - 1,1386 долара, като подобни нива не бяха регистрирани изобщо през август. Последното толкова ниско равнище бе достигнато на 28 юли - 1,1389. Днес еврото отваря с малко по-висока стойност.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 24 септември, за 1,1389, долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,03% над последното отчетено ниво в сряда.

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Европейската централна банка определи на 23 септември (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1411 долара спрямо 1,1463 долара на 22 септември.

Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 23 септември, когато слезе на ниво 1,1386 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 25 август - 1,1676 спрямо долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.