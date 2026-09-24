ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 24 септември 2026

Българският телевизионен ефир ще предложи много избор на феновете на спорта. Програмата в днешния ден на 24 септември включва голямо разнообразие. Никола Цолов ще излезе на пистата в Баку за тренировката и квалификацията за Гран При на Азербайджан, чиято програма е по-различна тази година. Вечерта пък ще се изиграят първите футболни срещи от Лигата на нациите. Любителите на тениса, голфа, колоезденето и баскетбола също ще имат какво да гледат.

Спортна програма на 24 септември:

08:00 часа Тенис: ATP 250, Чънду - MAX Sport 1

08:30 часа Тенис: ATP 250, Ханджоу - MAX Sport 2

09:00 часа Формула 2: Тренировка за Гран При на Азербайджан - Диема спорт 3

11:30 часа Формула 1: Първа тренировка за Гран При на Азербайджан - Диема спорт 3

13:00 часа Формула 2: Квалификация за Гран При на Азербайджан - Диема спорт 3

13:30 часа Бокс: Eвропейско първенство, полуфинали - БНТ 3

14:30 часа Голф: FedEx Open de France - MAX Sport 3

15:00 часа Формула 1: Втора тренировка за Гран При на Азербайджан - Диема спорт 3

15:00 часа Колоездене: Обиколка на Хърватия, трети етап, мъже - Евроспорт

17:00 часа Колоездене: Световен шампионат в Монреал, жени до 23г., общ старт - Евроспорт

18:00 часа Бокс: Eвропейско първенство, полуфинали и финали - БНТ 3

19:00 часа Футбол: Андора – Малта, Лига на нациите - Нова спорт

19:00 часа Баскетбол: Апоел Тел Авив - Байерн Мюнхен - MAX Sport 2

19:00 часа Баскетбол: Дубай - Реал Мадрид - MAX Sport 1

19:30 часа Голф: Купата на президентите, Чикаго - Евроспорт 2

20:20 часа Колоездене: Световен шампионат в Монреал, младежи, общ старт - Евроспорт

21:00 часа Баскетбол: Цървена Звезда – Жалгирис - MAX Sport 1

21:30 часа Баскетбол: Баскония – Олимпиакос - MAX One

21:45 часа Футбол: Сърбия – Гърция, Лига на нациите - Нова спорт

21:45 часа Футбол: Норвегия – Дания, Лига на нациите - Диема спорт

21:45 часа Футбол: Португалия – Уелс, Лига на нациите - Диема спорт 2

21:45 часа Футбол: Нидерландия – Германия, Лига на нациите - Диема спорт 3

ОЩЕ: Страх ни е от Люксембург! ЦСКА и Левски трябва да помогнат на националите | Точно попадение