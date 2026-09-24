Ще критикува ли Йотова и има ли нужда от еманципация? Отговорите от кандидата за вицепрезидент Кирил Вълчев

През целия ми живот моята работа е била свързана с правото. Работил съм над 20 години като адвокат, а това ми позволи да имам средства и да обиколя света. След това управлявах БТА. Бил съм и журналист. Всичко това ще ми е от полза в президентската институция. Реших да го направя, за да се отблагодаря за всичко, което получих от родината си. Това каза кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев в ефира на БНТ ден преди началото на предизборната кампания.

Той добави, че „идва едно време, в което човек се замисля за това, че трябва да се отплати за това, което си получил от родината си, от родителите си, от учителите си, от хората“.

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Попитан коя е неговата опозиция, той каза, че това ще са хората, които няма да гласуват и ги призова: „Имаме 27 кандидати. Намерете своя представител и участвайте. Надявам се с всички кандидати да се получи хубав разговор“.

На въпрос нужно ли е да има вицепрезидент, Вълчев заяви, че 1/3 от света има тази позиция. „Този разговор, когато кандидатстваш за една работа, е нелеп. Илияна Йотова ми каза, че за нея е било доста трудно да съчетава и двете позиции. Това е работа – с правомощията, които се възлагат от президента до вицепрезидента“, аргументира се той.

Вълчев беше попита и може ли и ще критикува ли Йотова, а той отговори, че двете функции са със самостоятелни задачи и това е институция със собствена стойност. „Трябва да критикуваш действия, а не да раздаваш оценки на хората“, отговори той.

„Идеята на Конституцията е президентската институция да осигурява възможност за постигане на съгласие, да се водят разговор по важните неща и да се разберем“, подчерта кандидатът за вицепрезидент.

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Попитан как ще се държи с партиите, които са ги подкрепили, Вълчев каза, че те са издигнати от инициативен комитет с широк спектър. „Няма да е нужна еманципиране. Но е важно да кажем, че партиите са в основата на модерната демокрация.

Когато се бърка, ще има и критика, но за да се намери по-добро решение. Крайната цел е дадена тема да бъде съобразена с Конституцията“, обясни той.

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Относно темата с помилванията Вълчев разясни, че Конституционният съд има решение, което забранява да се казва, че за дадени престъпления няма да има помилване, а за други ще има. Забранява се и за определени наказания. „Това е милосърдие, което го има във всички държави. И в 27 държави в ЕС има помилване“, даде пример той.

На въпрос укорима ли е постъпката на Йотова да помилва наркодилът, той каза, че този случай се изважда предизборно.