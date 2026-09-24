Цената на петрола рязко сменя посоките на фона на голяма новина за вноса в Азия

Цената на петрола слезе надолу в четвъртък, 24 септември, докато търговците анализират доклад, според който Азия е на път да внесе най-големия обем суров петрол от началото на войната между САЩ и Иран. Все пак международния бенчмарк "Брент" преди това вече бе скочил отново над 100 долара за барел след кратко слизане под границата на 23 септември. В началото на азиатската търговия днес фючърсите с доставка през ноември на "Брент", който е референтният сорт за Европа, спаднаха с 0,81% до 102,25 долара за барел. После обаче се качиха до 103,19 долара (към 9:20 ч. българско време).

Фючърсите на американския сорт WTI с доставка през ноември спаднаха с 0,77% до 91,45 долара за барел в началото на търговията, а към 9:20 ч. наше време цената стигна до 92,07 долара за барел.

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Вносът на петрол в Азия се е повишил до най-високото ниво от началото на войната в Иран

Вносът на суров петрол в Азия се е повишил през септември до най-високото ниво от началото на войната с Иран, съобщи Reuters. Регионът е на път да внесе 23,96 милиона барела на ден през септември, което е увеличение спрямо 23,38 милиона барела на ден през август и най-високото ниво от февруари насам, сочат данни, събрани от анализаторите на суровини от Kpler.

Междувременно напрежението между САЩ и Иран продължава да тлее, след като иранският президент Масуд Пезешкиан обвини САЩ и Израел, че подклаждат глобалната нестабилност. „Президентът на Съединените щати ни описа като терористи. Ние сме били жертви на тероризма“, заяви Пезешкиан пред Общото събрание на ООН. Той също така каза, че страната му ще продължи да се съпротивлява „до последния си дъх“.

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Факторите

Макар по-ниските цени на петрола да дават известно облекчение на пазарите на акции в САЩ и Европа, съществуват някои рискове, които могат бързо да обърнат тази подкрепа, казва Наим Аслам, главен инвестиционен директор в Zaye Capital Markets.

„Пазарите продължават да реагират чувствително на по-нататъшно затягане на паричната политика, ново ескалиране на напрежението в Близкия изток и предстоящите тази седмица преговори между САЩ и Китай по въпросите на търговията, изкуствения интелект и стратегическите вериги за доставки“, добави Аслам, цитиран от CNBC.

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