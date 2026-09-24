Тъжна вест! България загуби двама изтъкнати и уважавани кинаджии

Двама изтъкнати и уважани български кинаджии са починали и вече не са сред нас, а филмовата гилдия скърби за загубата им. Става дума за режисьора, сценарист и публицист Христо Илиев-Чарли и режисьора и преподавател Михаил Мелтев. Новината застигна и гостите и зрителите по време на фестивала на българското кино "Златна роза", който се провежда в момента във Варна.

Христо Илиев-Чарли

Снимка: Deyan Statulov/Facebook

Той е автор на множество документални, научно-популярни, анимационни и игрални филми. Работи и в областта на телевизионната журналистика, от 1991 година се занимава и с продуцентска дейност с проекти в България, Германия и Белгия, припомнят от Националния филмов център.

Като сценарист и режисьор е автор на повече от 300 документални филма, работи активно и в игралното кино. Носител е на повече от 50 национални и международни награди. Автор е на десетки сценарии за анимационни филми с множество национални и международни награди. Автор е на пиеси за куклен театър, пет от които играни години наред в цялата страна.

Режисьор и сценарист на пълнометражните документални филми "Институцията Народен театър "Иван Вазов", "Светлина от сенки – през обектива на Иво Хаджимишев", "Раздяла с Неразделна", "Написаното с перо от ангел е завинаги" – филм за поета Николай Кънчев, "Художникът – директор", "Българи в Америка", "Портрет на един човек на властта".

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Сценарист е на игралните филми "Разводи, разводи" и "Патилата на Спас и Нели". Режисьор и сценарист на кинохроника "Мозайка" - ежемесечна 10-минутна актуална хроника и поредица, в която е автор на всички мозайки и режисьор на общо 75 кратки филма. Режисьор и сценарист на поредицата "Разкази за морето" – "Глас в пустиня", "Медузи", "С лупа под водата", "Мидите", документалните филми "Старият дъб", "Моряци".

Сценарист е на пълнометражните документални филми "Пустиняци", "Духове в старите къщи на София", "Отец Иван и неговите деца", "Хляб и зрелище", "Сребърен Акбузад", както и на късометражните и пълнометражни документални филми "Нежната революция", "Цимент", "Художникът", "Грънци", "Вечният музикант", "Надвечер", "Ятаци", "Преображение", "Това е то живота на човека", "Кратка автобиография", "Реквием", "Доминго", "СамоДжаз", "Панаири", "Контрапункт София", "Гласове", "Галоп, галоп", "Лов на вълци", "Живот в 7/8", "Сцена на нациите", "Изобретателят", "Габрово 73".

Михаил Мелтев

Снимка: Българска национална телевизия

Михаил Мелтев е роден на 17 февруари 1954 г. в Тополовград, където получава основното си образование, а по-късно завършва Английската гимназия в Пловдив. През 1980 г. завършва специалност "Кино и телевизионна режисура" във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов", днес НАТФИЗ. Професионалният му път започва в Студията за игрални филми "Бояна", където работи последователно като асистент-режисьор, режисьор и режисьор-постановчик, се казва в информация на Съюза на българските филмови дейци (СБФД).

През 1993 г. специализира кино и телевизия в САЩ, а година по-късно преминава обучение по висш мениджмънт в областта на електронните медии в BBC във Великобритания. През 1993 и 1994 г. е изпълнителен директор на Българската национална телевизия. Мелтев беше председател на Съюза на българските филмови дейци в два последователни мандата в началото на новия век, а по-късно оглавява Управителния съвет на "Филмаутор", уточниха пред БТА от СБФД.

Голяма част от професионалния му път е свързана с преподавателска дейност. Михаил Мелтев е бил преподавател в Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград, в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", в Софийския университет "Св. Климент Охридски", УНСС и Нов български университет. През 1998 г. става доцент, през 2006 г. защитава докторска степен, а от 2012 г. е професор. Между 2009 и 2019 г. ръководи департамент "Масови комуникации" в НБУ.

Михаил Мелтев е режисьор на 20 документални и игрални филма, сред които са "Бързо, акуратно, окончателно", "Търси се екстрасенс", "Чуй звездите", "След заседанието", "Г-н Гладстон и българите", "Приказки от Балканите" и "Вляво от пътя Лондон-Калкута", "Два вторника в Кремиковци". Филмите му са награждавани от български и международни кинофестивали.

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Проф. д-р Михаил Мелтев е автор на множество публикации в областта на филмовата режисура, телевизионната и филмова продукция, европейското аудиовизуално законодателство и практики на финансиране на киното, както и на книгите "Телевизията – културна индустрия", "Телевизионен продуцент", "Кино и електронни медии".

Особено място в творчеството на Михаил Мелтев заема Тополовград, отбелязват от Община Тополовград в специално съобщение по повод кончината на режисьора, публикувано в страницата на местната администрация във Facebook. "На родния си град и неговите хора проф. Мелтев посвещава документалния филм "Вляво от пътя Лондон-Калкута" - творба, която самият той определя като своеобразно "обяснение в любов" към миналото, съгражданите и родното място. Филмът получава признанието на Българската филмова академия за най-добър документален филм, а Михаил Мелтев е отличен и за режисурата му на фестивала "Златен ритон".

През годините проф. Мелтев продължава да бъде част от културния живот на Тополовград, подкрепя неговите инициативи и участва активно в утвърждаването на града като място на културата и изкуството. В продължение на три години оглавява журито на Международния фестивал на любителските комедийни театри, пантомима и сатира "Велко Кънев", казват от Община Тополовград и уточняват, че в знак на признателност към неговото дело и заслуги през 2016 г. Михаил Мелтев е удостоен със званието "Почетен гражданин" за принос в развитието на община Тополовград.

"Днес Тополовград се прощава не само с изтъкнат български творец, но и с един от своите достойни синове – човек, който носеше родния си град в сърцето си и чрез своето творчество съхрани частица от неговата история, памет и дух. Остават филмите му, книгите му, неговите ученици и следата, която остави в българската култура. Остава и обичта му към Тополовград", казват от Общината.