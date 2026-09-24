Наркозависим, изхвърлил баща си от колата: Разкрития за катастрофа с жертви на пътя Казанлък – Стара Загора

Мъжът, който предизвика тежката катастрофа с три жертви на пътя Казанлък – Стара Загора, е бил наркозависим. Той е изхвърлил баща си от кола в движение, научи Нова телевизия от свои източници. По неофициална информация по-възрастният мъж се е опитвал да социализира сина си в болницата в Раднево, където се лекувал. По разкази на свидетели синът е влачил баща си близо 2 километра, след което увеличил скоростта, започнал да изпреварва коли и тирове и се блъснал челно в насрещно движещия се автомобил.

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Сред жертвите са майка и дъщеря й. „Цяла Шипка скърби. Загиналите бяха прекрасни жени. Затова, моля ви, ако видите, че някой е употребил алкохол или наркотици и се качи зад волана, алармирайте”, каза кметът на Шипка Веси Панайотова.

Мястото, на което стана трагедията, е известно като „пътят на смъртта” заради многото пътни инциденти и жертви. В района е въведено ограничение на скоростта, като 11-километровият участък се преминава със засичане на средна скорост.

„Не мисля че е необходимо да има колчета. Има камери за средна скорост. Преди години беше наистина много натоварено движението. След активното полицейско присъствие и камерите, катастрофите те намаляха. Има и мантинели, защото на пътя излизат доста животни, гледани от пастири”, обясни комисар Павел Вълев.