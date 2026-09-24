Страхотно! Втори медал за България от Европейското по бокс в София

Силното българското представяне на Европейското първенство по бокс продължава. Тази година шампионатът на Стария континент се провежда в столицата София, а родните представители не разочароват на свой терен. Във вчерашния ден, 23 септември, двама българи си осигуриха медали. Става въпрос за Радослав Росенов и Рами Киуан, които са сред фаворитите в категориите до 60 килограма и до 75 килограма съответно.

Росенов и Киуан са на 1/2-финал на Европейското по бокс

Първо Радослав Росенов донесе огромна радост, след като победи действащия европейски шампион Всеволод Шумков от Русия и осигури първи медал за България. В категория до 60 килограма 22-годишният русенец демонстрира качества и характер и стигна до успеха с 3:2 (28:27, 26:29, 27:28, 28:27, 28:27) съдийска гласа. Въпреки трудностите, които срещна в началото на първия рунд, Росенов се справи отлично и си гарантира минимум бронзово отличие.

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Малко по-късно Рами Киуан, който се състезава в категория до 75 килограма, победи Матеуш Урбан с единодушно съдийско решение (30:26, 30:26, 30:26, 30:26, 30:26). Българинът контролираше събитията през по-голяма част от срещата и не допусна съперникът му да стигне до обрат. Така той се класира на 1/2-финал и продължава успешната си кампания по пътя към защита на европейската си титла. Двубоите от Европейското първенство по бокс се провеждат в столичната "Асикс Арена", където всеки може да гледа боксовия елит от Стария континент.

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