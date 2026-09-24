Войната в Иран::

Страхотно! Втори медал за България от Европейското по бокс в София

24 септември 2026, 9:33 часа 618 прочитания 0 коментара
Снимка: Българска Федерация по Бокс
Страхотно! Втори медал за България от Европейското по бокс в София

Силното българското представяне на Европейското първенство по бокс продължава. Тази година шампионатът на Стария континент се провежда в столицата София, а родните представители не разочароват на свой терен. Във вчерашния ден, 23 септември, двама българи си осигуриха медали. Става въпрос за Радослав Росенов и Рами Киуан, които са сред фаворитите в категориите до 60 килограма и до 75 килограма съответно.

Росенов и Киуан са на 1/2-финал на Европейското по бокс

Първо Радослав Росенов донесе огромна радост, след като победи действащия европейски шампион Всеволод Шумков от Русия и осигури първи медал за България. В категория до 60 килограма 22-годишният русенец демонстрира качества и характер и стигна до успеха с 3:2 (28:27, 26:29, 27:28, 28:27, 28:27) съдийска гласа. Въпреки трудностите, които срещна в началото на първия рунд, Росенов се справи отлично и си гарантира минимум бронзово отличие.

ОЩЕ: България мачка на Европейското по бокс в София! Шестима боксьори влязоха в топ 8

Радослав Росенов

Малко по-късно Рами Киуан, който се състезава в категория до 75 килограма, победи Матеуш Урбан с единодушно съдийско решение (30:26, 30:26, 30:26, 30:26, 30:26). Българинът контролираше събитията през по-голяма част от срещата и не допусна съперникът му да стигне до обрат. Така той се класира на 1/2-финал и продължава успешната си кампания по пътя към защита на европейската си титла. Двубоите от Европейското първенство по бокс се провеждат в столичната "Асикс Арена", където всеки може да гледа боксовия елит от Стария континент.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Фюри отсвири Антъни Джошуа и предизвика друг световен шампион на реванш (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
бокс Радослав Росенов Рами Киуан
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес