Ще дойда в Москва с ракета: Отговорът на Зеленски на руските провокации уж за мир (ОБЗОР - ВИДЕО)

Кога ще отидете в Москва? Кога, кога, кога? Украинският президент Володимир Зеленски се сблъска с тези настоятелни въпроси на руски "журналисти" по време на визитата си в Ню Йорк за годишната сесия на Общото събрание на ООН. Въпросът всъщност е един и налага наратива на режима на руския диктатор Владимир Путин – Зеленски да дойде в Москва като иска да преговаряме. И украинският президент отговори: С ракета ще дойда – ОЩЕ: Докато Зеленски търси "адски санкции" срещу Русия, тя засипа с ракети и дронове Киев и Одеса (ВИДЕО)
WATCH: Russian reporters shout at Zelensky:— Clash Report (@clashreport) September 23, 2026
When will you go to Moscow?
His reply:
On a rocket! pic.twitter.com/kOLqAsz8m1
Че Русия не търси истински мир в Украйна стана за пореден път кристално ясно след вчерашния ден. Руският диктатор Владимир Путин отправи поздравления след спечелените от партията му "Единна Русия" избори за Думата. Путин каза следното: "Разбира се, разбираме времената, в които живеем. Искам да се обърна към нашите войници и командири на фронтовата линия. Искам да знаете, другари, че този вот е за вас. Хората вярват във вас, вярват в нашата победа, вярват във вашата смелост, вашия героизъм, вашата преданост към родината. И не се съмнявам, че всички цели, които си поставихме като част от специалната военна операция, ще бъдат постигнати". Думи, които ясно показват, че Путин внушава, че нагласените в негова полза избори легитимират воденето на войната в Украйна и че руското общество иска това да продължи – ОЩЕ: Методика на изборни измами: Реалният изборен резултат на партията на Путин за Думата е над 1,6 пъти по-нисък
The election is over — now Putin is selling it as a mandate to continue the war— NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2026
Putin directly addressed Russian troops: “This vote is for you. People believe in you, they believe in our victory.”
According to preliminary results, United Russia won around 58% of the party-list… pic.twitter.com/UsizLg2ggU
Путин посочи и, че имало външен опит, разбирай украински, изборите да бъдат провалени с въздушна атака срещу Москва. А на този фон Юрий Евич, един от огромната кохорта Z-блогъри, обяви, че руснаците трябвало да посрещнат "нашествие", което ще пролее много руска кръв, но резултатите щели да са "фантастични" - щяло да е както бил отблъснат Наполеон, макар че тогава се стига до опожаряването на Москва. Всъщност според Евич не можело да бъде изключено Москва и сега да бъде изгорена, за да се разбере, че ситуацията е сериозна и съответно да сработи "руският манталитет":
Yury Yevich, a Russian military doctor who participated in the torture of Ukrainian soldiers in 2014, brought up Napoleon, suggesting that according to his logic, for Russians to start "fighting seriously," Ukrainians would first have to burn Moscow. And not a single thought on… pic.twitter.com/Zej82d7B0Z— WarTranslated (@wartranslated) September 23, 2026
На най-голямата световна сцена – пред ООН, руският външен министър Сергей Лавров обяви, че ако европейците не били правели "техните щуротии", Украйна щяла да си запази границите от 1991 година. Специално той имаше предвид и анексирането на Крим със сила – от неговото изказване излезе, че Крим искал да е в Русия заради бунта срещу Виктор Янукович и Майдана. И за пореден път Лавров обвини предишния президент на САЩ Джо Байдън и НАТО, които, по думите му, високомерно отхвърлили руските опити да има твърда договорка със Запада, която да защитава руската национална сигурност т.е. Украйна да си стои в руската сфера на влияние и да прави каквото иска Кремъл. Лавров изрично каза, че в тази договорка трябвало да е и Донбас, защото Киев не контролирал тези земи, но понеже Западът не бил съгласен, почнала "специална военна операция". Докъде доведе тази операция, само един малък пример – в Москва покриват с антидрон мрежи какво ли не като обекти на руската критична инфраструктура, предимно петролната – ОЩЕ: Има ли риск от война между Русия и НАТО - ултиматум, предпоставки и отговор
Russia's Foreign Minister Lavrov:— Clash Report (@clashreport) September 23, 2026
If the Europeans had not engaged in their shenanigans, Ukraine would have kept its 1991 borders. pic.twitter.com/7BLfdvYM4V
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov blamed the Biden administration, NATO and Kyiv for Russia’s February 2022 invasion of Ukraine. He claimed NATO and the Biden administration rejected Moscow’s security proposals in December 2021 and alleged that Kyiv was preparing to seize… pic.twitter.com/E8zU6x91r0— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 23, 2026
Черно-бяло
"Путин иска цяла Украйна. Той иска да спечели, това е. Джаред Къшнър и Стив Уиткоф още си мислят, че това е някаква сделка за имоти в Ню Йорк. Говорих с президента Тръмп за това много пъти – и той наистина си мисли, че Путин не иска цяла Украйна и може да бъде постигнато споразумение", коментира бившият британски премиер Борис Джонсън:
Boris Johnson:— Clash Report (@clashreport) September 23, 2026
Putin wants the whole of Ukraine. He wants to win, and that’s all there is to it.
I’ve talked to President Trump about this many times, and he genuinely thinks that Putin doesn’t want the whole of Ukraine and that there’s a deal to be done. pic.twitter.com/JvfQdNeHi0
Полският външен министър Радослав Сикорски пък директно отвърна на Лавров в рамките на Съвета за сигурност на ООН: "На представителите на Руската федерация искам да кажа следното: Вие се опитвате да завладеете Донбас повече от 12 години, а Киев – повече от 4. Спря ви е героичната Украйна, страна с една десета от БВП на Русия. Но Полша има почти половината от вашия БВП. Европа има 10 пъти по-голям БВП. НАТО има 25 пъти по-голям БВП. Все още можете да убивате много хора, но не можете да победите". Сикорски добави, че Русия ескалира, защото ръководството ѝ се паникьосва – "след над 4 години безсмислена колониална война, Владимир Путин не постигна нищо. Той губи войници и ресурси и има нужда от претекст да направи мобилизация. Неговата ненужна война уби и рани 1,5 млн. руснаци. За милиони украинци и други европейци опасността расте" - ОЩЕ: САЩ предупреждават: Русия планира да стреля с дронове по Испания, Италия и Франция
Polish Foreign Minister Sikorski:— Clash Report (@clashreport) September 23, 2026
To the representatives of the Russian Federation, I have this to say: You have been trying to conquer Donbas for over 12 years, and Kyiv for over four.
You have been stopped by heroic Ukraine, a country with one tenth of Russia's GDP.
But… pic.twitter.com/w1UAoBueEw
Polish Foreign Minister Sikorski:— Clash Report (@clashreport) September 23, 2026
Russia is escalating because Russia's leadership is panicking. After more than four years of a senseless colonial war, Putin has achieved nothing.
He's running out of troops and resources and needs a pretext to mobilize. His unnecessary war… pic.twitter.com/o6UVTHQM9M
Финландският президент Александър Стуб също заслужава внимание, с думите си към Путинова Русия пак от трибуната на Съвета за сигурност на ООН: "Моля, Русия, спри войната":
Finland’s President Alexander Stubb:— Clash Report (@clashreport) September 23, 2026
Please, Russia, end this war. pic.twitter.com/Tvt4kC7Psi
Къде е международното право?
"Днес вече е странно да кажеш "международно право". Почти никой не вярва в него вече. Но ние не искаме тези думи да изгубят изцяло тяхното значение. Искаме международното право да има истинска сила", настоя Володимир Зеленски на Шестата среща на върха на Международната кримска платформа, проведена в централата на ООН в Ню Йорк:
Zelensky:— Clash Report (@clashreport) September 23, 2026
Almost no one in the world believes in international law anymore, but we still don’t want these words to lose their meaning completely.
We want international law to have real force. pic.twitter.com/bA8xiFMZWv
Той изрично каза и следното: "Година след година сме принудени да преразглеждаме едни и същи проблеми, точно както направихме през 2022 година. Сега отново работим за осигуряване на коридор в Черно море за износ на храни и други стоки, от които световните пазари наистина се нуждаят. И съм благодарен на Европа. Благодарен съм на Америка, на всички, които се опитват да ни помогнат. Благодарен съм на Турция, Египет и други страни по света. Обсъдихме това с нашите партньори. Много от тях вече се присъединиха към усилията за гарантиране на продоволствената сигурност и безопасното корабоплаване в Черно море. Египет, Индия и Турция вече ни предложиха варианти. Съгласни сме с решение, което може да гарантира сигурността, и сега очакваме отговор от Русия. Украйна е готова да допринесе за осигуряване на безопасно корабоплаване и продоволствена сигурност в Черно море, ако Русия също е готова да предприеме реални стъпки за деескалация на конфликта" - ОЩЕ:
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Войната в Украйна: Развитие на бойните действия
Вече 134 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 23 септември е имало 277 бойни сблъсъка спрямо 247 на 22 септември. Руснаците са хвърлили 287 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 22 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2469 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 220 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 7467 FPV дрона, което е с около 1900 надолу спрямо предното денонощие", сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб. Напоследък данните за използвани под 10 000 FPV дрона дневно от руснаците изглежда потвърждават украински твърдения за успешни удари срещу руската логистика за фронта, включително важен тръбопровод в Луганска област, по който се доставя гориво за руските сили, биещи се в направленията от Славянск до Купянск.
Yesterday, Russian occupiers destroyed the Church of the Nativity of Saint John the Baptist in Kramatorsk, Donetsk region. pic.twitter.com/xP9sqFa3zs— WarTranslated (@wartranslated) September 23, 2026
Най-горещият участък на фронта през изминалото денонощие е било направлението от Торецк към Константиновка – там украинците са регистрирали 30 руски пехотни атаки. Още 23 са били извършени в Покровското направление, където основната руска цел сега е Добропиля, най-западната точка от първата линия на отбрана на украинския крепостен пояс в Донбас (Славянск – Краматорск). 10 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе, Запорожка област, но нито една в Олександриевското направление, северно от Гуляйполе и южно от Покровск. 15 руски пехотни атаки са организирани в Лиманското направление, а 11 – в Южнослобожанското, в района на Вовчанск и селата южно от този град. Z-каналите, начело с "Рибар", не спират да говорят как в направлението към Велики Бурлук, южно от Вовчанск, руската армия била обкръжила хиляди украински войници и затягала обръча – и нито едно видео, което да е геолокализирано и да подсказва такова нещо. За пореден път и американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обръща внимание на руските твърдения за "котел" и пак повтаря, че няма никакви геолокализирани кадри и данни, които да ги потвърждават. А руснаците се хвалят, че превзели село Красний Яр.
You can run. You can hide. Apachi will still find you. 🦅— 7th Corps of AAF (@7corpsDSHV) September 23, 2026
The Apachi UAV Battalion of the 81st Air Assault Brigade, 7th Rapid Response Corps, hunts enemy personnel, vehicles and positions.
Change the route. Take cover. It won’t matter.
Apachi sees everything. 🎯 pic.twitter.com/cFCfceRuTl
Украинският военен телеграм канал "Офицер" коментира, че руснаците опитват да увеличат атаките и ударите с FPV дронове по град Суми, за да се всява паника и да не може да се води що годе нормален живот там. "Броят на ударите се е увеличил значително през последните седмици и във военен план това не дава и не може да даде някакви особени предимства, а е по-скоро насочено към сплашване на населението и съответно обезкървяване на града", казва каналът, поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс". През последните 24 часа в пограничния район на Суми е имало 8 руски пехотни атаки съгласно официалните украински данни.
Артьом Мартиненко, ИТ специалист и архитект на украинската военно-информационна мониторингова система "Делта", е назначен за заместник-командир по дигитализацията под ръководството на генерал Михайло Драпатий, главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), съобщава Hromadske, позовавайки се на три източника от украинската армия. От началото на пълномащабната руска инвазия, Мартиненко ръководи разработването на "Делта", той е неин главен архитект и заместник-началник на Центъра за иновации и развитие на отбранителните технологии към украинското министерство на отбраната. Бригаден генерал Андрий Лебеденко от поста си на зам.-командващ ВСУ, отговарящ за иновациите – това става след одит какво е постигнал. През лятото на 2026 година излезе уличаваща информация, че Лебеденко неволно е показал секретни данни по време на слайд презентация пред медиите. Вътрешни източници твърдят, че той се е опитал да свика пресконференция, за да изтъкне личните си постижения и да запази поста си, което е довело до сериозен гаф със сигурността.
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