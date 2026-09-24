2 страни се отказват от бойкота и ще дойдат в Бургас: "Евровизия" ще включи войната в Газа в програмата си?

"Евровизия" повече няма да пренебрегва проблема със събитията в Ивицата Газа, като дори обмисля да включи темата в програмата си. В резултат, след сериозни преговори, 2 държави се отказват от бойкота си и ще участват на песенния конкурс, който, след победата на България, ще се проведе в Бургас през май 2027 г.

Става въпрос за Холандия, която не участва в тазгодишното издание заради несъгласие с включването на Израел, и Белгия, която взе участие във Виена, но беше пред сериозна дилема дали да не пропусне конкурса в Бургас.

Завръщането на Холандия

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EBU официално потвърди завръщането на Холандия през 2027 г. , изразявайки задоволството си от решението на обществения оператор NPO да върне страната в състезанието, съобщи eurovisionfun.

В официално изявление директорът на конкурса за песен на "Евровизия" Мартин Грийн заяви, че EBU е „възхитена“ да приветства отново Холандия в състезанието.

Мартин Грийн се позова на конструктивните разговори, които EBU е провел с NPO, като подчерта, че Европейският съюз за радио и телевизия очаква с нетърпение да работи с холандския радио- и телевизионен оператор за укрепване на конкурса като събитие, което наистина отразява духа на „United by Music“.

Същевременно директорът на "Евровизия" подчерта, че Нидерландия е участвала в първия конкурс през 1956 г., отбелязвайки, че основополагащата цел на събитието остава също толкова актуална и днес.

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Както той посочи, в един все по-разделен свят, конкурсът за песен на "Евровизия" предоставя уникално пространство, където хора и държави могат да се обединят чрез музика, да споделят общ опит и да намерят връзка. „Имайки това предвид, ние сме много щастливи, че Холандия отново ще се присъедини към семейството на "Евровизия" на сцената в Бургас следващия май“, заключава Мартин Грийн.

Компромисът на Белгия

Белгийският обществен оператор VRT от своя страна също потвърди, че ще изпрати представител на "Евровизия 2027", въпреки съществуващите съмнения. Фламандският обществен радио-телевизионен оператор е съобщил решението си на EBU, обяснявайки, че желае да участва в усилията за предефиниране на конкурса.

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Сега VRT вярва, че EBU приема сериозно опасенията на своите членове и е предприел съществени стъпки в правилата за участие, гласуването, журитато, спонсорствато и организацията.

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Петер Ван де Вейре, един от най-популярните и влиятелни радио и телевизионни водещи в Белгия, тясно свързан с темата за "Евровизия", коментира как общественият оператор промени решението си.

През май шансовете VRT да изпрати изпълнител бяха малки, но участието вече е реалност.

„По онова време нямаше причина да се предполага, че EBU ще предприеме действия по темата“, заяви той.

„Тези стъпки вече са предприети. Все още не сме постигнали целта, както заяви главният изпълнителен директор, но има перспектива да доведем това усилие докрай. Например, конкурсът вече няма да игнорира ситуацията в Газа, дори по време на излъчванията. Събитието претърпя пълна промяна. Вече дори се говори за включване на този въпрос в програмата, за да стане ясно, че не си затварят очите за случващото се там“, коментира Ван де Вейре.

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„EBU осъзнава, че е дошло време за промяна. В продължение на 2 или 3 години те отричаха всичко. Поне сега участват в диалог. Дори дойдоха в Брюксел за дискусии - макар и много късно. Ако бяха направили това преди 2 години, щяхме да постигнем по-голям напредък. Това не е просто мимолетна буря, това е огромна криза. Сега те признаха това“, допълни той.

„VRT вярва, че конкурсът за песен на "Евровизия" може да обедини хората отново, точно както го направи в началото, след Втората световна война. Наивно ли е това? Времето ще покаже“, добави тв водещият.