Мрежа около Пъдпъдъка? Кои са сменените полицейски началници в Бургас

Няколко от полицейските ръководители в Бургас, които бяха освободени от постовете си, са сочени от разследващия сайт Bird като близки до бизнесмена Николай Филипов, известен с прякорите "Пъдпъдъка" и "Митничаря". Сред тях е Иван Малинов, който вече не е началник на отдел "Криминална полиция" в ОДМВР-Бургас.

Малинов е попадал в редица публикации на Bird, като според сайта във времето той е отстранил от ръководения от него отдел служители, участвали в операцията на Порт Европа, свързана с контрабанда на горива.

Сред освободените от ръководни позиции са още началникът на отдел "Икономическа полиция" комисар Асен Фортунов, началникът на отдел "Охранителна полиция" комисар Марин Димитров и главният разследващ полицай на ОДМВР-Бургас комисар Златко Пеев. Още: МВР се задейства след нови данни, че журналистът Димитър Стоянов е бил "поръчан" (ВИДЕО)

Началниците, свързвани с Пъдпъдъка

За Марин Димитров през годините са се появявали твърдения, че е осигурявал на Филипов служители на Специализираните полицейски сили, които да го охраняват, докато са в почивка от МВР. Bird уточнява, че това е останало на ниво твърдения, тъй като ръководствата на МВР при Калин Стоянов, Атанас Илков и Даниел Митов не са предприели действия, с които да ги потвърдят или отхвърлят.

Кадровите промени в Бургас бяха обявени от вътрешния министър Иван Демерджиев, който заяви, че именно морският град е "един от символите" на проблема с полицейски служители, които според него обслужват структури и хора извън системата.

"Ако на вас, като журналисти, не ви е известно и не сте направили необходимото да осветите това, което се случваше в бургаската полиция, е абсолютно нетърпимо. Големи групи полицейски служители да служат на структури, на сили, на хора извън системата", заяви Демерджиев.

Той не назова конкретно Филипов, но посочи, че става дума за хора, известни с прякори. Още: "Поиска да ви счупя черепа": Мъж говори за "мокра поръчка" срещу Димитър Стоянов от BIRD (ВИДЕО)

"Бургас е един от символите в това отношение и това нещо трябва да приключи. Тоест на територията на Бургас на всеки един, независимо какъв прякор има, трябва да му е ясно, че Областната дирекция в Бургас се управлява от Министерството на вътрешните работи и в частност от министъра", каза още той.

Мрежата стига до ГДБОП и СДВР

Според Bird освободените ръководители са сочени като част от по-широка мрежа от зависимости около Николай Филипов. Сайтът посочва, че през последните години е публикувал множество материали за предполагаемите връзки между Филипов, бившия вътрешен министър Калин Стоянов и убития Мартин Божанов - Нотариуса.

В публикацията се твърди още, че след изтичането на кореспонденция между Филипов и Стоянов са се появили данни, че бизнесменът е имал влияние и при кадрови назначения в ГДБОП и СДВР с помощта на Стоянов. Bird свързва тези твърдения и с хора, които според сайта са били близки до мрежата около Нотариуса.

Твърденията за зависимости и кадрово влияние обаче не представляват сами по себе си доказателство за извършени нарушения или престъпления. Част от описаните от Bird отношения и обстоятелства са предмет на публични твърдения и журналистически разследвания, а не на установени с влязъл в сила съдебен акт факти. Още: Сочен за приближен на Васил Божков със запор върху милиони, които опитал да преведе в Турция

Масовата смяна на началниците в Бургас е част от по-широки кадрови промени, които според Демерджиев няма да приключат с морския град. Вътрешният министър заяви, че там, където бъдат установени подобни практики, ще има нови смени, докато на ръководни позиции не бъдат поставени служители с необходимия "интегритет и професионализъм".