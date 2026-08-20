Ще има повече полети до Варна и Бургас през 2027 г.

Ще има повече полети до Варна и Бургас през 2027г. Работим последователно за повече полети и по-добра въздушна свързаност. Целта ни е да използваме засиления интерес към България, за да увеличим туристопотока към Черноморието и да създадем условия за устойчив ръст.

Това обяви министърът на туризма Илин Димитров в своя профил във Фейсбук.

Той уточни, че е провел среща с главния изпълнителен директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ Михаел Ройш и са обсъдили увеличаването на въздушната свързаност през 2027 г. и предстоящата среща на висшето ръководство на TUI Group в България.

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Около 250 полета до двете морски летища

Михаел Ройш е посочил, че Fraport е готов да посрещне очаквания допълнителен трафик през следващата година и изразил увереност, че увеличаването на въздушния капацитет може да даде силен тласък както на Бургас, така и на българския туризъм като цяло.

"В разговорите до момента туристическата авиокомпания Corendon планира нови връзки от Кьолн, Нюрнберг и Щутгарт към Варна и Бургас, а с германската ваканционна авиокомпания Condor се обсъждат около 15 500 места до Бургас от Франкфурт, Нюрнберг и Лайпциг. Предложенията на ICC предвиждат около 250 полета до двете морски летища, или приблизително 50 000 места. Министерството и Fraport обсъдиха и възможностите за съвместна маркетингова кампания", добави Димитров.

Предстоящото събитие на TUI Group в България на 24 и 25 септември също е било част от разговора. Очаква се страната ни да посрещне около 150 представители на висшето ръководство на компанията.

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"За нас е важно този интерес да бъде подкрепен с добра свързаност, стабилен капацитет и общи усилия за популяризирането на България като туристическа дестинация", коментира още министърът на туризма.