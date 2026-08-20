Войната в Иран::

Ще има повече полети до Варна и Бургас през 2027 г.

20 август 2026, 12:08 часа 446 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ще има повече полети до Варна и Бургас през 2027 г.

Ще има повече полети до Варна и Бургас през 2027г. Работим последователно за повече полети и по-добра въздушна свързаност. Целта ни е да използваме засиления интерес към България, за да увеличим туристопотока към Черноморието и да създадем условия за устойчив ръст.

Това обяви министърът на туризма Илин Димитров в своя профил във Фейсбук.

Той уточни, че е провел среща с главния изпълнителен директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ Михаел Ройш и са обсъдили увеличаването на въздушната свързаност през 2027 г. и предстоящата среща на висшето ръководство на TUI Group в България.

Още: "Евровизия" ще превърне Черноморието в световна сцена: Министърът на туризма обяви как ще помогне държавата

Около 250 полета до двете морски летища

Михаел Ройш е посочил, че Fraport е готов да посрещне очаквания допълнителен трафик през следващата година и изразил увереност, че увеличаването на въздушния капацитет може да даде силен тласък както на Бургас, така и на българския туризъм като цяло.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"В разговорите до момента туристическата авиокомпания Corendon планира нови връзки от Кьолн, Нюрнберг и Щутгарт към Варна и Бургас, а с германската ваканционна авиокомпания Condor се обсъждат около 15 500 места до Бургас от Франкфурт, Нюрнберг и Лайпциг. Предложенията на ICC предвиждат около 250 полета до двете морски летища, или приблизително 50 000 места. Министерството и Fraport обсъдиха и възможностите за съвместна маркетингова кампания", добави Димитров.

Предстоящото събитие на TUI Group в България на 24 и 25 септември също е било част от разговора. Очаква се страната ни да посрещне около 150 представители на висшето ръководство на компанията.

Още: България търси повече туристи от Катар

"За нас е важно този интерес да бъде подкрепен с добра свързаност, стабилен капацитет и общи усилия за популяризирането на България като туристическа дестинация", коментира още министърът на туризма.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бургас Варна Полети Илин Димитров туризъм
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес