Челси запълва голяма дупка в защитата със световен шампион

Вратарят на Астън Вила Емилиано Мартинес може да се присъедини към Челси, според журналиста Дейвид Орнстийн от "The Athletic". Представителите на 33-годишния аржентинец са предложили на лондонския клуб опцията да го привлече. Самият Мартинес се е съгласил с трансфера. Сделката в момента зависи от решението на Челси. Договорът на Мартинес с Астън Вила е до лятото на 2029 г.

Челси има нужда от нов вратар

По-рано през месеца Астън Вила подписа с японския вратар Зион Сузуки от Парма за 30 милиона евро. Така Емилиано Мартинес ще остане резерва при бирмингамци. Той беше на път да осъществи трансфер в Ювентус, но "бианконерите" се отказаха от сделката и взеха Гуилермо Викарио от Тотнъм на негово място. Челси също се нуждае от нов страж, след като започна сезона с Роберт Санчес под рамката, но не показа убедителна игра при победата с 3:2 над Фулъм в срещата от първия кръг на Висшата лига.

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Тотнъм все още не иска Мартинес

Според италианския журналист Фабрицио Романо Тотнъм, който също няма голямо име на вратата си, все още не се е намесил в разговорите за Емилиано Мартинес. "Шпорите" разполагат с Антонин Кински и Мартин Дубравка след напускането на Викарио и към момента са доволни от наличните опции. Емилиано Мартинес се присъедини към Астън Вила от Арсенал през лятото на 2020 г. срещу 17.4 милиона евро. Той записа 256 мача за "виланите", в които запази 80 "сухи мрежи" и спечели Лига Европа през миналия сезон

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