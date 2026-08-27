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Ливърпул договори „новия“ Салах, „червените“ плащат 140 милиона евро за крило на ПСЖ

27 август 2026, 12:50 часа 487 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ливърпул договори „новия“ Салах, „червените“ плащат 140 милиона евро за крило на ПСЖ

ПСЖ и Ливърпул са близо до финализиране на сделката за нападателя на парижани Брадли Баркола, съобщава The Athletic. Според информацията трансферната сума за 23-годишния французин ще бъде 140 милиона евро. Ако сделката бъде осъществена, тя ще се нареди сред най-скъпите историята на Висшата лига.

През миналия сезон Баркола има 13 гола и 7 асистенции в 49 мача за ПСЖ

По-рано TEAMtalk съобщи, че ПСЖ иска около 146 милиона евро за Баркола, докато Ливърпул е оценявал сделката на 117 милиона евро. Баркола е част от ПСЖ от август 2023 г., а договорът му с клуба е до 30 юни 2028 г. През сезон 2025/26 нападателят записа 49 мача, в които отбеляза 13 гола и направи 7 асистенции.

Преди да премине в парижкия гранд, Баркола играеше за Лион. За националния отбор на Франция 23-годишният футболист има 28 мача, 6 гола и 3 асистенции. Според Transfermarkt пазарната стойност на Баркола възлиза на 90 милиона евро.

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Ливърпул ПСЖ Мохамед Салах Брадли Баркола
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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