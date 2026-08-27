Фестивал "Синия Дунав" събира традициите на държави от поречието на Дунав във Видин

Видин отново ще бъде домакин на среща с фолклор, музика и традиции. От 4 до 6 септември Крайдунавският парк ще се превърне в сцена на Международен фолклорен фестивал "Синия Дунав", който за седма поредна година ще предложи на публиката концерти на известни фолклорни имена и ансамбли, изпълнения на стотици самодейци, куклен театър, хоротека, творчески работилници и занаятчийски базар. През годините събитието се превърна в една от традиционните и популярни културни прояви на страните по поречието на река Дунав.

Още: Банско Опера Фест 2026 започва този четвъртък

Специален гост в първия фестивален ден и за пръв път във Видин ще се изяви талантливата Ивелина Колева. Споделяйки, че българите все повече се завръщаме към корените си, тя ще представи и най-новата си песен "Комшията" на Лятна сцена на Галерия "Никола Петров".

На 5 септември традицията ще срещне младостта в лицето на очарователната Радостина Николова.

На 6 септември Ансамбъл "Masters of the Dance" ще ни поднесе своя прочит на традицията. На сцената ще видим както част от емблематичните им танци, така и напълно нови хореографии, нова музика и сценични решения: стилизиран фолклор, етно и дръм ритми ще се преплетат в спектакъл, който съчетава традиция, съвременна енергия, светлина и огън.

Тази година фестивалът има силно присъствие на гости от държави по поречието на река Дунав. От Сърбия ще се представят Женска етно група "Джурджевак" от културния център на град Бор, Muzička sekcija - "Sestrice" от град Кладово, Културно-художествено дружество "Полет" от град Кладово, Ансамбли от Център за нематериално културно наследство "Корени" от град Зайчар. От Унгария традиционен фолклор от района на Карпатския басейн ще изпълни Група Róna. Фолклорен ансамбъл "Ропота" от град Чуперчени Ной, окръг Долж в Румъния, ще поднесе традиционни песни и танци от района на Олтения.

Една от идеите на "Синия Дунав" е публиката да бъде част от празника. Затова в програмата е включено и "Неделно хоро", на което всички желаещи ще могат да се хванат за ръце и да танцуват заедно. Така фестивалът ще превърне Крайдунавския парк в място, където фолклорът не само се представя от сцената, а се преживява от всички.

Специален акцент в последния фестивален ден ще бъде празничният концерт на Ансамбъл "Дунав", посветен на 6 септември – Ден на Съединението на България.

За децата са предвидени творческа работилница и две куклени представления – "Малкото мравоядче" и "Къщата на Баба Яга" на Държавен куклен театър – Видин. Те ще допълнят фестивалната програма и ще дадат възможност на най-малките посетители също да станат част от празника.

Специален гост на фестивала ще бъде колоритната Баба Дешка, която ще пренесе публиката в света на традиционната българска кухня. Тя ще приготвя на място щрудел и баница от Разложкия край, а посетителите ще могат да научат рецепти, които тя с присъщото си чувство за хумор и плам ще сподели.

Още: Един век музика среща морето: Берлинският радиосимфоничен оркестър идва за първи път в България

През трите фестивални дни посетителите ще могат да разгледат и занаятчийски базар, на който ще бъдат представени ръчно изработени изделия, храни и традиционни занаяти.

Международен фолклорен фестивал "Синия Дунав" събира на едно място професионални изпълнители, самодейци, деца, творци и публика с една обща цел – традициите да останат живи, разпознаваеми и близки до хората.

Заповядайте на емоционален и вдъхновяващ тридневен фолклорен празник в Крайдунавския парк на Видин! Организатори са Община Видин и Event Masters. Входът е свободен.