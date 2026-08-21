В Бургас вече започнаха да украсяват града за "Евровизия" (ВИДЕО)

Никога не е прекалено рано да започнеш да празнуваш. В Бургас вече украсяват града за "Евровизия".

Това написа специализираното издание Wiwibloggs, споделяйки видео от морския град.

На него се вижда светлинна инсталация с логото на "Евровизия 2027" в Бургас, намираща се на входа на Морската градина.

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Подготовката върви

Вчера кметът на Бургас Димитър Николов посочи първите стъпки в организацията на песенния конкурс през май догодина.

"Нямаме никакво време. Тепърва трябва да се съгласуват много административни процедури, включително стриктно спазване на закона за обществените поръчки. Детайлна справка какви средства ще ни бъдат нужни към днешна дата нямаме, имаме ориентировъчни суми", заяви той.

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Николов обяви амбицията за бързото завършване на залата.

"Искаме до края на годината да приключим заедно с БНТ подготовката на залата, за да можем да направим един тестов концерт в присъствието на експертите от EBU и ако има някакви слабости, да имаме достатъчно време да оправим тези детайли. Да не забравяме, че основната част на съоръжението пристига от Китай и това е изключително бавно. Длъжни сме да наваксаме с времето, за да не чакаме в последния момент доставки на контейнери с оборудване. Затова вицепремиерът е изключително важен като координатор на този процес, поне 5 министерства имат връзка с организацията на песенния конкурс", заяви Николов.

"Знаете аз на какво съм способен. Не ставам за политик, но за работа ставам, оставете ме да работя", помоли той.