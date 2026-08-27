Говорил е само за Гюров: Асен Василев не каза нищо за Кандев (ВИДЕО)

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев напомни по време на брифинг в парламента, че още в края на миналата парламентарна сесия е изразил своята лична подкрепа към Андрей Гюров, тъй като смята, че той ще бъде страхотен президент на страната и че ще може да бъде истински коректив на решенията, които се вземат. В отговор на журналистически въпрос дали тази подкрепа се отнася и към спрягания за кандидат за вицепрезидент Георги Кандев, Василев отговори:

"За момента това, което ние сме говорили, е и моето лично мнение, за г-н Гюров. От там нататък всеки президент трябва да бъде сдвободен да си избере вицепрезидент. Когато стане ясна двойката, имаме Национален съвет на партията, той ще бъде свикан и там ще се вземе решението, както е по устав". ОЩЕ: Кой да издигне Андрей Гюров за президент: Новият лидер на ДСБ призова Асен Василев, Иво Мирчев и Божанов за разграничение

Билбордите на Иван Христанов

"Радвам се за него". С тези думи лидерът на "Продължаваме промяната" коментира кандидатурата на Иван Христанов за президент.

Попитан за билбордите на Христанов, той отговори, че му приличат на тези за хазарт. На въпрос какво има предвид, Василев отговори": "Просто са прекаллено много". ОЩЕ: Демократичният кандидат-президент ще е готов на 26 октомври