Бургас през август: Музикални фестивали, спорт и изкуство

В предпоследния уикенд на август Бургас ще „кипи“ от музика и фестивали. Очаква ни пореден летен уикенд, изпълнен с емоции и настроение под открито небе. Начало на програмата ще даде един от най-обичаните музикални фестивали - Burgas Blues Fest. Фестивалът ще се проведе на 21 август от 19:00 часа в Експо център „Флора“. След дългогодишно прекъсване фестивалът се възражда в памет на незабравимия бургаски музикант Пламен Ставрев – негов основен двигател и вдъхновител. На сцената ще се качат Васко Кръпката, Sakis Dovolis Trio, Harmonic и други.

В 20:00 във вътрешния двор на НХК Васил Петров – гласът, който поколения българи разпознават още с първите ноти, ще представи „The Best of Васил Петров – Световни хитове“ – впечатляващ спектакъл, в който се срещат световните джаз, поп и рок класики, най-обичаните български песни, авторската му музика, филмовите шедьоври и магията на българския фолклор.“ Към това музикално преживяване се присъединява и световно признатата цигуларка Зорница Иларионова, чиято виртуозност превръща всяко изпълнение в истинско вълшебство.

В 21:00 Летен Театър Бургас посреща любимката на всички морски хора - Тони Димитрова. Тя се завръща в родния си Бургас с концерт, изпълнен с хубава музика, изненади и добро настроение.

В 21:00 една от най-красивите сцени край морето ще посрещне Владимир Ампов – Графа. Очаква ни вечер, в която музиката ще се слее с шума на вълните, а любимите песни ще звучат още по-въздействащо под открито небе. Публиката на остров Света Анастасия ще чуе едни от най-големите хитове на Графа – „Ако има рай“, „Давам всичко за теб“, „Невидим“.

Един от най-мащабните фестивали за младежи Teen Boom Fest се завръща за поредна година в морския град. Сред участниците в тазгодишното издание са Мегсън, Сандефф, Ей Бо, Кибритя, Алексчето, Джули Андонова, Стефан Попов – Чефо, Пресинка, Зико и Димитър Пурнаров. Специални гости ще бъдат актьорът Филип Буков, звездите от хитовия филм „Един грам живот“, както и Рашко – първото куче робот в България. Фестивалът ще се проведе на 22 и 23 август на морска гара Бургас.

В тези два дни любителите на конната езда ще имат възможност да се насладят на Традиционен турнир по конен спорт за "Купа Бургас". В турнира ще се включат над 120 участници, ще има атрактивни изпитания по прескачане на препятствия. Очакват ви дни, изпълнени с адреналин, майсторство и впечатляващи спортни изпълнения в сърцето на Бургас!

На 22 август Фестивалът на комедията идва в Бургас за пето издание и обединява на едно място едни от най-добрите комедианти на България, приятели, фенове и моменти, които се помнят. Петя Кюпова, Емо Йоцов, Мишо Димитров, Тони Георгиев и Жоро Стоянов ще се качат на сцената в 20:00 часа, за да представят едно невероятно комедийно шоу.

В 21:00 часа остров Света Анастасия посреща харизматичният Папи Ханс, за един незабравим концерт под звездите. Папи Ханс ще представи песни от новия си албум „Слънцето“, както и докосващи песни от последните години.

На 23 август в 18:00 часа летен концерт-спектакъл „Море от мечти“ ще представи Балетна школа за принцеси с хореограф Даниела Туртуманова. Малките танцьори ще поведат публиката на красиво сценично пътешествие, изпълнено с музика, танц и много мечти. С много талант, усмивки и вдъхновение те ще представят хореографии, подготвяни с любов и отдаденост през творческия сезон. Спектакълът е празник на детското въображение, красотата на танца и магията на сценичното изкуство.

Уикендът завършва с концерт на Миро, част от турнето „Миротворци“, което носи заглавието на предстоящия му албум. Концертът ще обедини най-големите му хитове с нова музика в уникално сценично преживяване. Събитието ще се проведе от 21:00 часа на Летен театър Бургас.