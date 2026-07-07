Откриха Фестивала на пясъчните фигури в Бургас

С много усмивки, аплодисменти и празнично настроение беше открито 19-ото издание на Фестивала на пясъчните скулптури в Бургас. Още в първите минути след официалното откриване алеите на „Парк Езеро“ се изпълниха с жители и гости на града, дошли да разгледат новия пясъчен град. Празничната програма започна с изпълнения на Духовия оркестър на Бургас, който зарадва публиката с популярни мелодии от любими филмови продукции. Малките танцьори от танцова школа „Вероник“ с ръководители Вероника Братоева и Натали Георгиева допринесоха за доброто настроение със своите изпълнения, а най-развълнувани, както винаги, бяха децата.

„Фестивалът на пясъчните скулптури е едно от събитията, които създават споделени емоции и красиви спомени.Радвам се, че и тази година той събира толкова много деца, родители и гости на града", заяви по време на откриването на Фестивала Диана Саватева, зам.-кмет по култура и вероизповедания.

Тазгодишното издание е посветено на любимите герои от киното, анимацията и видеоигрите. Посетителите вече могат да се срещнат с впечатляващи пясъчни фигури, изваяни с изключително майсторство и внимание към детайла, които превръщат пространството в приказен свят на приключения.

В създаването на пясъчния град тази година участваха 13 автори – Филип Филипов, Георги Златев, Владимир Веселинов, Радко Вълчев, Антонио Стефанов, Евтим Войнов, Дамян Бумбалов, Калина Стойкова, Игор Христов, Добрин Вътев, както и младите творци Христина Илиева, Явор Трайков и Георг Петров.

Фестивалът на пясъчните скулптури е едно от най-разпознаваемите летни събития в културния календар на Бургас. И тази година той събира малки и големи, доказвайки, че изкуството има силата да вдъхновява, да забавлява и да създава незабравими спомени.

Експозицията ще посреща посетители до края на септември в „Парк Езеро“, а фестивалът продължава да бъде част от културните инициативи, с които Бургас подкрепя кандидатурата си за Европейска столица на културата 2032.