Легенда на Реал Мадрид остава в Испания: Ще помага на паднал гигант в борбата за оцеляване

Дани Карвахал записа името си в историята на Реал Мадрдид с легендарен статус. Той игра за "белите" в продължение на 10 години, като записа безброй мачове и успехи на "Сантиаго Бернабеу". Той обяви, че след края на сезона, няма да е част от Реал Мадрид, а за бъдещето му няма нищо сигурно. А сега Депортиво ла Коруня, който се завръща в Ла Лига след 8-годишно отсъствие, се е прицелил в него.

Дани Карвахал може да премине в Депортиво ла Коруня

След като напусна Реал Мадрид, Дани Карвахал не просто иска да продължи кариерата си в Европа, а и да остане в Испания. Голяма роля за решението му играе неговото семейство. Десният бек вече е на 34 години, а през последните сезони контузиите го преследват и той не може да се завърне към най-добрата си форма. Въпреки това, един от новаците в Ла Лига - падналият гигант Депортиво ла Коруня, го иска в състава си и според местните медии, ще направи всичко възможно, за да го привлече.

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Депортиво беше много силен отбор

Депортиво ла Коруня беше доста силен испански тим в близкото минало. Галасийците станаха шампиони на Испания през 2000 г., като са печелили по 3 пъти Купата и Суперкупата на страната. Те вдигнаха и Интертото Къп през сезон 2008/09. Именно това е последният трофей на Депортиво, след което дойде и падението. Сега галасийците ще играят в испанския елит за пръв път от 8 години и искат да се подсилят с голямо име, което да поведе отбора и, поне на първо време, да помогне в битката за оцеляване.

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