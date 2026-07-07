Левски даде важна информация за мача от Шампионска Лига с Борац

Левски се завърна в Шампионска лига сед 17-годишно чакане. През миналия сезон "Сините" станаха шампиони на България, с което си гарантираха участие в предварителните квалификационни кръгове на най-големия европейски клубен турнир. Първият им съперник е Борац Баня Лука от Босна и Херцеговина, като в първата среща Левски ще бъде гост. Чрез социалните си мрежи, "сините" дадоха доста важна информация за гостуващите фенове в Баня Лука.

Левски: "Домакините от ФК "Борац" са организирали фен зона"

Ето какво написаха от Левски: "ПФК "Левски" информира своите привърженици, че домакините от ФК "Борац" са организирали фен зона, разположена непосредствено до сектора, предназначен за "сините" фенове на стадион "Градски” в Баня Лука. Очаква се тя да отвори около 15:00 часа. Важно е да се има предвид, че след влизане във фен зоната няма да бъде възможно нейното напускане. За привържениците, които ще пътуват с автомобили, е осигурен паркинг в близост до фензоната. На територията ѝ ще се предлагат храни и напитки.

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"ПФК "Левски" призовава всички свои привърженици да спазват указанията"

ПФК "Левски" призовава всички свои привърженици да спазват указанията на организаторите и органите на реда, за да бъде осигурено безпроблемното протичане на организацията преди и по време на двубоя". В публикацията на "сините" има и линк с точна локация. Срещата между двата отбора ще се проведе на 7 юли от 21:30 ч. на стадион "Градски" в Баня Лука, Босна и Херцеговина.

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