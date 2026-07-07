ВВС транспортираха успешно дете за лечение в Германия със самолет "Спартан"

Екипаж на 16-а авиационна база от състава на Военновъздушните сили (ВВС) изпълни успешно задача за въздушен транспорт на пациент, съпровождащ медицински екип и придружители с военнотранспортен самолет C-27J Spartan. Самолетът излетя от летище „Васил Левски“ – София в 10.22 ч. и извърши полет до летище Щутгарт в Германия, където пациентът беше предаден за последващо лечение. Самолетът се завърна в България в 17.21 часа, предадоха от Министерство на отбраната на 7 юли.

Екипажът на самолета бе в състав командир майор Евгени Златанов, втори пилот капитан Борис Тодоров, бордни инженери капитан Митко Пергов и старши лейтенант Камен Димитров и медицинска сестра старшина Мария Борисова от ВМА.

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Успешна мисия

"Задачата беше изпълнена по искане от Министерството на здравеопазването при спазване на всички изисквания за безопасност на полетите и медицинско осигуряване", добавят от МО.

Снимка: Министерство на отбраната

"Благодарение на отличната подготовка и професионализма на летателния и инженерно-техническия състав, мисията беше изпълнена успешно и във времеви график. Изпълнението на подобни задачи е част от способностите на ВВС за оказване на помощ на населението и осигуряване на стратегически въздушен транспорт при необходимост. Военнотранспортният самолет C-27J Spartan е доказал своите възможности при изпълнение на медицински евакуации, хуманитарни мисии и задачи в обществен интерес както на територията на страната, така и извън нея. Военновъздушните сили остават в готовност да изпълняват мисии в подкрепа на българските граждани", гласи още съобщението на военното министерство.

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