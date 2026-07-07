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"Усещане за несправедливост": Защо студентите в по-горните курсове на ЮЗУ плащат по-висока такса?

07 юли 2026, 18:04 часа 647 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Усещане за несправедливост": Защо студентите в по-горните курсове на ЮЗУ плащат по-висока такса?

Студентите в България от различни университети неведнъж са изразявали своето недоволство срещу размера на таксите за обучение. След протести миналата година дори се стигна до решение на 51-ото Народно събрание за промени в Закона за висшето образование, според които таксите за студентите в платена форма на обучение бяха намалени допълнително – от поне 75% на минимум 60% от стойността на държавната издръжка.

Година по-късно в редакцията на Actualno.com постъпи сигнал от студент за разлика размер на таксите за студентите от по-горните курсове в ЮЗУ „Неофит Рилски“. В сигнала  се говор, че това създава усещане за несправедливост и се прави заявка да бъдат подадени официални жалби до омбудсмана на Република България и до Министерството на образованието и науката с искане за проверка на начина, по който са определени таксите за учебната 2026/2027 година.

За какво става въпрос?

Обучаемият разказва, че е студент в четвърти курс, специалност „Психология“, задочна платена форма на обучение и уточнява, че за учебната 2026/2027 година университетът определил годишна такса за студентите от трети и четвърти курс в размер на 1460 евро. 

Пробремът, според студента е, че в същото време студентите от първи и втори курс, които се обучават в същата специалност, при същата форма на обучение и в същия университет, ще заплащат 803 евро годишно. „Още по-необяснимо е, че до учебната 2025/2026 година всички студенти, независимо от курса си, заплащаха една и съща годишна такса – 1398 евро“, посочва студентът и отчита, че проблемът не засяга само специалност „Психология“. ОЩЕ: Къде е най-скъпо да си студент у нас? Новите университетски такси

Какво показва бърза справка

Справка на Actualno.com в сайта на университета потвърди информацията за разлика в таксите за студентите в първи и втори курс и тези, стигнали в края на своето обучение. И в двата случая става въпрос за обучението в платена форма.

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Снимка на екрана: swu.bg

Същевременно сигналът е изпратен от студент, чийто мейл завършва с абревиетурата на друг университет.

Позицията на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Медията ни потърси и позицията на Югозападния университет "Неофит Рилски", които твърдят, че всичко е законно и че промяната в цените засяга новопостъпилите студенти, а за тези в по-горните курсове - таксите остават непроменени.

Във връзка с постъпил сигнал от студенти относно размера на годишните такси за обучение срещу заплащане за учебната 2026/2027 година, Югозападният университет „Неофит Рилски“ прави следните уточнения:

1. Размерът на таксите за студентите, които се обучават срещу заплащане, се определя при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за висшето образование, по-специално чл. 95, ал. 4.

2. За студентите, приети до учебната 2024/2025 година включително, които през учебната 2026/2027 година ще се обучават в трети, четвърти и пети курс, размерът на таксите остава непроменен и се запазва на нивата от предходната учебна година. Това е в съответствие с параграф 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование.

3. За студентите, приети от учебната 2025/2026 година, които през учебната 2026/2027 година ще бъдат в първи и втори курс, таксите са определени съгласно действащата нормативна уредба и въз основа на Решение № 438 от 3 юни 2026 г. на Министерския съвет за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища и научните организации за учебната 2026/2027 година.

4. От учебната 2026/2027 година е въведен и диференциран подход при определянето на таксите, като техният размер зависи от формата на обучение – редовна, задочна, дистанционна.

5. Югозападният университет „Неофит Рилски“ подчертава, че определянето на таксите се извършва изцяло в съответствие с действащото законодателство и решенията на компетентните органи. ОЩЕ: Решено: Платеното обучение в университетите поевтинява

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ЮЗУ студентски такси студенти Неофит Рилски авторски
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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