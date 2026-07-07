Голям пожар в депото за отпадъци на Стара Загора край Ракитница

Пожар избухна в депото за отпадъци на Стара Загора край село Ракитница. Сигналът е подаден в 16:40 часа. Огънят е обхванал значителен периметър. В гасенето участват три пожарни автомобила, общински водоноски и техника на регионалния център. Към момента няма застрашени населени места.

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При необходимост Регионалната инспекция по околната среда и водите има готовност да разположи подвижна станция за измерване качеството на атмосферния въздух.

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Областният управител на Стара Загора доц. д-р Калоян Дамянов следи развитието на ситуацията и е в постоянна координация с компетентните институции, посочват от пресцентъра.