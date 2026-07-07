Окончателно: Няма да има местен референдум за завода на "Райнметал"

Административният съд в Пловдив окончателно отмени решението на Общинския съвет в Карлово за провеждане на местен референдум относно изграждането на завод за барут и 155-милиметрови боеприпаси на германския концерн "Райнметал".

Съдът приема, че въпросите, предложени за допитването, не попадат в правомощията на местната власт и не могат да бъдат решавани чрез местен референдум, съобщава БНР.

През последните месеци проектът предизвика обществено недоволство, като срещу изграждането на завода бяха организирани поредица от протести. Още: Русия се напъва да иска 47 млн. евро обезщетение от Rheinmetall

Предвижда се предприятието да бъде реализирано чрез съвместно дружество между германската компания "Райнметал" и ВМЗ-Сопот. Германският концерн ще притежава 51% от дружеството, а българската страна - останалите 49%.

България трябва да осигури над 420 млн. евро за проекта, като очакванията са средствата да бъдат привлечени чрез заем по европейския механизъм SAFE.

Новото предприятие ще произвежда барут, 155-милиметрови артилерийски снаряди по стандарта на НАТО и модулни зарядни системи. Според предварителните разчети инвестицията ще доведе до разкриването на около 1000 нови работни места.

Проектът беше договорен по време на мандата на президента Румен Радев, а впоследствие получи подкрепа и от правителството на Росен Желязков. Още: Спряха референдума в Карлово за военните заводи на "Райнметал"

Държавата вече отпусна над 83 млн. лева на държавните дружества "Иганово" и ВМЗ-Сопот във връзка с подготовката на инвестицията. Средствата ще бъдат използвани за придобиване на технологии, патенти, ноу-хау и инженерни решения, необходими за изграждането на бъдещото производство.