Големи плащания, а нищо не е свършено: Директорът на ВиК - Бургас с обвинение, че е отклонявал средства

Окръжната прокуратура в Бургас поиска постоянен арест за изпълнителния директор на ВиК – Бургас Цветан Мирчев и служителя от отдел „Строителство“ Илчо Боев. Обвинението гласи, че двамата са нанесли щети на дружеството, оценени в размер на 303 281 евро. Това е станало, като са разпоредили плащане за дейности, които в крайна сметка не са били извършени. Новината е факт дни след като служители на ГДБОП влязоха в централата на ВиК- Бургас.

Непотвърдена информация гласеше, че акцията на антимафиотите е била свързана с разследването след ареста на ръководителя на ВиК – Несебър, направен заради поискан подкуп. Разследващите извършваха проверки и изземаха документация, която евентуално може да има отношение към вече образуваното досъдебно производство, твърдеше БНТ, като се позоваваше на свои източници. Проверяваха се и кабинетите на ръководството на ВиК - Бургас.

Според охраната на сградата служителите на ГДБОП са били около 20 на брой. Цветан Мирчев не е бил на място, твърдеше охраната.

Снимка: БГНЕС

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Обществената поръчка

Случаят е свързан с обществена поръчка за почистване на около 70 сондажни кладенеца в област Бургас. По договора са изплатени над 300 000 евро, но реално не са извършвани дейности, обявиха от прокуратурата. Парите са били източени между януари и юли тази година, твърди още обвинението.

Разследването е започнало след сигнал на служител на ВиК - Бургас - той твърди, че е бил принуждаван да подписва документи с невярно съдържание, стана ясно по време на съдебното заседание за гледане на мерките за неотклонение.

Цветан Мирчев е обвинен като извършител за умишлена безстопанственост, а Илчо Боев е определен като помагач. Двамата обвиняеми засега са задържани за срок до 72 часа.

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