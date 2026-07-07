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Легендарен защитник обясни как Ламин Ямал е "контузил" най-големия си противник

07 юли 2026, 18:12 часа 558 прочитания 0 коментара

Един от най-добрите защитници в модерната история на Висшата лига Неманя Видич изказа мнението си за играта на Ламин Ямал срещу Португалия в 1/8-финалния мач на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Легендата на Манчестър Юнайтед изказа възхищението си от играта на младото крило. Според него стилът на игра на Ямал е оказал влияне върху контузията на Нуно Мендеш, който беше принудителмно заменен в 56-ата минута срещу Испания.

Неманя Видич: "Ямал накара Мендеш да тича по фланга"

Ето какво каза Неманя Видич: "Толкова е прекрасно и специално това хлапе, той е Мини Меси според мен, така го наричам. Ямал накара Мендеш да тича по фланга. С дриблиращите си трикове в крайна сметка го "контузи". Ламин Ямал не тича праволинейно, той винаги прави движения с топката, а това изглежда нещо невероятно. Просто е удоволствие да го гледаш на терена". През послендите години Нуно Мендеш е един от най-големите и трудни съперници на Ламин Ямал. Те се срещат често както на клубно така и на национално ниво.

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Ламин Ямал и Нуно Мендеш

Нуно Мендеш се справя добре срещу Ламин Ямал

Една от многото причини Нуно Мендеш да бъде считан за най-добрият ляв крарн защитник в света са именно представянията му срещу Ламин Ямал. През последните години при срещите между ПСЖ и Барселона и Португалия и Испания сблъсъкът между двамата е един от най-инбтересните акценти. До този момент Мендеш е много успешен в играта си срещу Ямал, като тя не отнема от приноса му в атаката. А Ламин Ямал играе добре срещу отборите на Нуно Мендеш точно когато левият бек е извън зоната си и той може да пробие свободно.

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Неманя Видич Испания отбор Португалия отбор Световно първенство по футбол 2026 Нуно Мендеш Ламин Ямал
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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