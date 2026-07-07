Крият рискове: Пленумът на ВСС предупреди за съкращенията в съдебната система

Механичното извършване на съкращения и престрктуриране на съдебната администрация би довело до правни рискове, предупреждават от Пленума във ВСС в свое становище по бюджета за 2026 г. То бе представено пред ресорната бюджетна комисия от Стефан Петров от Прокурорската колегия. Поводът за тези рисове е мярката, която предвижда 10% съкращения на разходите и персонала във всички държавни структури, включително и в съдебната власт.

Кой може да бъде съкратен в съдебната система

Той обясни, че не могат да се съкращават магистрати, защото те са несменяеми, а съдебни служители, като при 10% съкращения ще се случи така, че ще изчезнат 22% от служителите.

Той обясни, че за да не се стигне до затруднения трябва да се направи рефорам, но според него такава реформа трябва да направи един нов ВСС.

Съкращенията в страната

31 уведомления за масови съкращения са подадени от началото на годината в бюрата по труда. Уволненията засягат 3109 души в 15 области на страната. Това показва справка на Агенцията по заетостта, предоставена на NOVA NEWS. Най-голям дял от уведомленията са подадени от предприятия, работещи за автомобилната индустрия, текстилната и обувната промишленост, електрониката, производството на акумулатори, както и месопреработването и птицевъдството. ОЩЕ: Хиляди съкратени в цялата страна: В кои сектори и къде протича масово? (ГРАФИКА)