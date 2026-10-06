С водосвет за здраве и късмет откриха учебната година в новия филиал на Националната музикална академия в Бургас

С водосвет за здраве, мъдрост и успехи беше открита новата академична година във Филиал Бургас на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. С това официално беше дадено начало на обучението на първите студенти в новото звено на най-старото висше училище за музикално образование в България. Водосветът беше отслужен от ставрофорен иконом Севастиан – духовен надзорник на Бургаска духовна околия. Той отправи молитва за здраве, мъдрост и благодатни успехи и поръси със светена вода присъстващите и учебните помещения като символ на духовното просвещение и закрила.

Церемонията беше открита от ректора на НМА проф. д-р Сава Димитров, а сред официалните гости бяха кметът на Бургас Димитър Николов, директорът на филиала проф. Иван Стоянов, деканите на факултетите на НМА, представители на академичната общност, Община Бургас, НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, културни институции, преподаватели и първокурсници.

„Надявам се това начало да е паметно за целия първи курс, който започва обучението си във филиала в Бургас. Много ще разчитаме трудът, който вложихме тук да се реализира в бъдещето на тези млади хора, които разчитат на качеството и високото ниво на обучение в Академията, а аз като неин ректор давам гаранция, че това което научат тук няма да е по-различно от това което биха научили в НМА в София. Тогава, когато видиш своите колеги отдадени на идеята да дават и да развиват, резултатите се виждат на големите световни сцени“, сподели ректорът на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ проф. Сава Димитров.

„Днес приключва една тежка 5-годишна мисия по създаването на този филиал и започва златната страница на домакинството на най-престижното висше учебно заведение за музика в Бургас. Като кмет мога да кажа, че бургазлии са взискателни хора и имат специфично отношение към изкуството. Затова ние не виждаме своето бъдеще без Музикалната академия. Градът ни е изключително музикален, ние сме град на фестивали, на концерти, класическа музика и съкровищницата на Странджанския фолклор. Благодаря на ректора и ръководството на Академията, че подкрепиха инициативата ни. Сигурен съм, че с директора на Филиала проф. Иван Стоянов, вие ще имате възможност да получите най-доброто образование и ще ни давате поводи да се гордеем с вас. Попътен вятър!“, допълни още кметът на Бургас Димитър Николов.

Специален момент в церемонията беше поставеното начало на студентския път на първите възпитаници на филиала. Кметът на Бургас Димитър Николов лично подписа първите студентски книжки, с което символично даде старт на нов етап в развитието на висшето музикално образование в града.

Откриването на филиала на НМА в Бургас е важна стъпка в утвърждаването на града като академичен и културен център. С присъствието на Националната музикална академия Бургас разширява възможностите за професионално музикално образование на младите хора от региона и създава нови перспективи за развитие на културния и творческия живот в града.