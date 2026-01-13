Тревожни сигнали от здавните власти в Бургаско с марка "грип"

Бургаска област се намира в предепидемични стойности по отношение на острите респираторни заболявания (ОРЗ) и грипа. Това каза д-р Мирослава Киселкова, директор на Дирекция "Надзор на заразните болести" към Регионалната здравна инспекция в Бургас. "За изминалата седмица имаме 356 регистрирани заболели, което означава заболяемост над 180 на 10 000 души население – стойности, характерни за региона", посочи д-р Киселкова.

Тя уточни, че епидемичният процес при ОРЗ и грип се проследява на т.нар. сентинелен принцип, при който се наблюдава около 10%а от населението на областния град. По думите ѝ към момента детските градини, яслите и училищата работят нормално, като противоепидемични мерки се въвеждат при достигане на епидемични нива.

"В момента е нужно да се прилагат минимални мерки – да не ходим болни на работа, да избягваме контакт с болни хора, а при посещение на градски транспорт, търговски обекти или институции да се носят маски. Важно е и спазването на етикет при кихане и кашляне, за да не се разпространява инфекцията", допълни д-р Киселкова пред БТА.

Според нея при стриктно спазване на тези препоръки може да се избегне рязко повишаване на заболяемостта.

"Сезонът е такъв – грипните вируси се разпространяват, но с отговорно поведение и здравна култура бихме могли да предотвратим пиковете на ОРЗ и грип", каза още тя.