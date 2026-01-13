Спорт:

Вълчев: Още училища може да минат на онлайн обучение заради грипа

Най- вероятно ще бъде обявена грипна епидемия и в други области, но за момента нямам информация от здравните власти. Това съобщи министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев. "Във Варна няма проблеми с онлайн обучението, защото системата вече е изпробвана. Дистанционното обучение не е много пълноценно, но поне е компенсаторно", добави той.

По думите му има проблеми, когато няма електричество, каквато е ситуацията в Русе. "Там не обявихме обучение в електронна среда от разстояния, защото метеорологичните условия са такива, че електричеството прекъсна", аргуменитра се министърът.

Относно провеждането на изпити в края на учебния срок, министърът каза, че учителите успяват да оформят срочните оценки безпроблемно.

Припомняме, че комисията за борба с грипа предложи вчера да се обяви грипна епидемия за област Варна, а учениците да преминат към онлайн обучение от 14 до 20 януари. С обявяването на грипна епидемия следва болниците да спрат свижданията и плановите операции. Всички пациенти и лекари трябва да носят маски. Спират се имунизациите при децата и детските консултации.

Заболеваемостта в областта е 239 на 10 000 души. Във Варна отсъстващите ученици са около 14%, а в областта на места процентът задминава 30.

Виолета Иванова
