Заради много болни: Варна обяви грипна епидемия

Област Варна е първата в страната, в която се въвеждат временни противоепидемични мерки, поради разпространението на грип и остри респираторни заболявания. Предложението на директора на РЗИ Варна е обсъдено на проведено днес заседание на Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ и е съгласувано с Главния държавен здравен инспектор. Основание за това е регистрираният през периода подем в броя на заболели в град Варна лица през изминалата седмица, който достигна 763 в докладващите лекарски практики.

Общата регистрирана в областта заболеваемост е 239,38 на 10 000 души население. Така, за периода от 14 януари до 20 януари включително на територията на областта се въвеждат временни противоепидемични мерки. Те могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на областта.

Мерките включват:

преустановяване на присъствения учебен процес във всички училища, както и провеждането на групови и извънкласни занимания и дейности, екскурзии, спортни празници и други прояви, организирани от училищата;

в детските заведения не се допуска смесване на групи и провеждане на общи мероприятия;

преустановяват се също свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, както и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни;

временно се преустановяват профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации.

Припомняме, че при повишаване на заболеваемост от грип и ОРЗ се препоръчва носенето на защитна маска на закрити обществени места, включително в обществения транспорт, лечебни и здравни заведения, аптеки, административни учреждения и търговски обекти.

