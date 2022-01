Криптовалутите създадоха нов супермилиардер

Състоянието на Жао вече се конкурира с богатството на основателя на Oracle Лари Елисън, като изпреварва Мукеш Амбани, индийският магнат, чието богатство също нараства значително през последните две години, предава CNN. Това би подредило Жао на 11 място в света по лично състояние в класацията за 500-те най-богати на Bloomberg.

Успехът на крипто предприемачa с китайски корени отразява развитието на криптовалутите, които станаха пословични с това, че позволяват както бързото натрупване на състояние, така и точно толкова бързото изпаряване на печалбите.

През миналата година, други основатели на крипто бизнеси натрупаха огромни печалби, поради поскъпването на виртуалните валути, включително създателят на Ethereum Виталик Бутерин и основателят на Coinbase Брайън Армстронг, които станаха милиардери.

Сам Банкман-Фрид, изпълнителен директор на FTX, друга борса за криптовалути, която е подкрепена от Binance, коментира безпрецедентното богатство, което бе създадено в света на криптовалутите през последните няколко години.

„Мисля, че има доста хора, които се чудят какво да правят с това“, казва Фридман, който също е млад милиардер, по време на дискусия в рамките на Asian Financial Forum в Хонконг. В публикация в Twitter, Чангпенг Жао публикува коментар по темата, че е станал един от най-богатите хора в света.

"Не се тревожете за класации. Фокусирайте се върху това на колко хора можете да помогнете“, пише той. На следващия ден милиардерът публикува ново съобщение в социалната мрежа.

„Непопулярно мнение: вместо класации за богатство, трябва да има класация за благотворителност и филантропски начинания.“

Unpopular opinion: instead of wealth rankings, there should be a ranking of charity and philanthropy efforts.