"Не мисля, че АЗ Алкмаар са ни застрашили вратата, ако не броим грешките. Левски става все по-силен и стабилен"

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров коментира загубата от АЗ Алкмаар с 0:2 в първия мач от плейофите на Лигата на конференциите. Според Боримиров, "сините" са изиграли добър мач, но АЗ е показал класата си, наказвайки двете грешки на българския тим. Директорът изрази мнение, че Левски става все по-силен и стабилен и се надява отборът да бъде по-свеж и да мечтае за обрат в реванша в Нидерландия след седмица.

Две грешки направиха разликата между Левски и АЗ Алкмаар

"Изиграхме много добър мач, за съжаление допуснахме две грешки и отбор като АЗ показа своята класа. Мисля, че от мач на мач Левски става силен и стабилен. Мисля, че няма кой знае каква разлика между двата отбора. Не мисля, че по някакъв начин са ни застрашили вратата, ако не броим грешките", заяви Даниел Боримиров пред медиите пред националния стадион "Васил Левски" в София.

"Не мисля, че това е бил най-слабият ни мач до момента. АЗ е един от най-силните отбори в Нидерландия. Отговорихме на темпото им. Ще си направим изводите от днешния мач. Надявам се да бъдем по-свежи след седмица и да мечтаем. Прекланям се пред публиката ни. В България няма друга такава", добави още Даниел Боримиров. Срещата бе наблюдавана от над 30 000 фенове на "сините".

