Веласкес каза какво попречи на отбора срещу АЗ Алкмаар и отсече: "Левски е гладен и способен на абсолютно всичко!"

Наставникът на Левски Хулио Веласкес коментира поражението от АЗ Алкмаар с 0:2 като домакин в първия мач от плейофите на Лигата на конференциите. Той смята, че основната причина, която е попречила на "сините" да се представят по-добре в мача, е пропускът на Марин Петков веднага след първото попадение на гостите. Веласкес смята, че разликата в мача се е случила в двете наказателни полета, където АЗ Алкмаар се е възползвал от шансовете си, докато Левски не го е сторил.

Хулио Веласкес е доволен от играта на Левски срещу АЗ Алкмаар

"Изправихме се срещу много добър отбор, с голям потенциал. В общи линии направихме мача, който трябваше да изиграем. Беше равностоен мач, но преди да говорим за двата гола, трябва да отбележим и начина, по който играхме първото полувреме. Липсваше ни това да задържаме топката по-дълго, което ни караше да се връщаме в защита. В крайна сметка стояхме доста добре групирани в защита, с едно изключение", започна Веласкес пред Diema Sport.

"Второто полувреме се движеше в същата линия, с единствената разлика, че много лесно получихме двете попадения. Това, което ни попречи да се представим по-добре, е пропускът веднага след като ни поведоха. 100-процентова ситуация, която не успяхме да реализираме, а след това ни беше доста трудно. Истината е, че ми хареса отговорът на нашия отбор, независимо от двата гола - до последно се борихме.

Имахме и няколко ситуации в наказателното поле на противника, от които трябваше да се възползваме. Също и един много хубав удар на Бала, който не можа да влезе. Ключово беше поведението в наказателните полета. Говорим за един екип с доста силни индивидуалности, тези детайли определено дават разликата. С позитивно мислене отиваме за реванша.

Левски е способен на абсолютно всичко в този мач, с позитивна нагласа, трябва да мислим по този начин и да изиграем един добър втори мач. Все още имаме шансове. Едва ли е точният момент да говорим как точно ще изглеждаме в реванша. Но това, което мога да ви обещая, е, че ще видите отбор, който е гладен и все още е в борбата. Остават 90 минути и без съмнение имаме шансове.

Ясно е, че отиваме на труден стадион, срещу силен отбор, но аз мисля по позитивен начин. Отиваме там, за да оставим сърцата си на терена и за да покажем, че до последно вярваме. Невероятна атмосфера, много красива. Изключително благодарен за това, което създадоха нашите привърженици. Изключително съжалявам, че не успяхме да ги зарадваме с положителен резултат. Ще опитаме да пренесем тяхната енергия в следващия мач", добави още той.

