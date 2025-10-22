Несъществуващ червен картон удари сериозно рамо на Барса в Шампионска лига (ВИДЕО)

Испанският колос Барселона получи сериозно съдийско рамо при разгромната победа над Олимпиакос с 6:1 като домакин в мач от 3-ия кръг на основната фаза на Шампионска лига. Малко след като гърците върнаха едно попадение за 1:2 през второто полувреме, главният арбитър на срещата Урс Шнайдер изгони футболист на Олимпиакос за несъществуващо нарушение, а ВАР на практика не можеше да се намеси.

Барса извърши нарушение, а Олимпиакос остана с човек по-малко

Барса поведе в резултата с 2:0 с две попадения на Фермин Лопес през първата част. В началото на второто полувреме Олимпиакос отвърна на удара, като първо бе отменен гол на гостите заради засада, а малко след това Ел Кааби вкара от дузпа, за да върне един гол. Само четири минути по-късно халфът Сантяго Есе бе прегърнат с две ръце от Касадо от Барселона, който го задържа в опит да го спре.

📸 - Replay shows that the first foul was 100% made by Barcelona as there are TWO HANDS wrapped around HEZZE'S entire body, but it's HEZZE who got the red card! 🤯 pic.twitter.com/v2wfDAzc6V — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 21, 2025

Скандалният червен картон за Олимпиакос

Есе опита да се отскубне от прегръдката, а докато е с гръб, направи естествено движение с ръцете, за да се придвижи напред и да се освободи от Касадо. Главният съдия обаче видя нарушение в атака на Есе за удар към лицето на съперника. От повторенията дори не се видя да има контакт с лицето на Касадо, който се свлече на земята. А съдията Шнайдер показа втори жълт картон, като ВАР не можеше да се намеси за отмяна на жълт картон.

Така Олимпиакос остана с човек по-малко, а до края Барса вкара още четири гола, правейки победата си разгромна. Вижте спорната ситуация с изгонването на Есе във видеото:

This might be the most embarrassing sequence of events ever associated with the sport. What the fuck have I just watched pic.twitter.com/r8lwtDVLUe — Footalyse (@footalyse) October 21, 2025