Войната в Украйна:

Несъществуващ червен картон удари сериозно рамо на Барса в Шампионска лига (ВИДЕО)

22 октомври 2025, 11:10 часа 441 прочитания 0 коментара

Испанският колос Барселона получи сериозно съдийско рамо при разгромната победа над Олимпиакос с 6:1 като домакин в мач от 3-ия кръг на основната фаза на Шампионска лига. Малко след като гърците върнаха едно попадение за 1:2 през второто полувреме, главният арбитър на срещата Урс Шнайдер изгони футболист на Олимпиакос за несъществуващо нарушение, а ВАР на практика не можеше да се намеси.

Барса извърши нарушение, а Олимпиакос остана с човек по-малко

Барса поведе в резултата с 2:0 с две попадения на Фермин Лопес през първата част. В началото на второто полувреме Олимпиакос отвърна на удара, като първо бе отменен гол на гостите заради засада, а малко след това Ел Кааби вкара от дузпа, за да върне един гол. Само четири минути по-късно халфът Сантяго Есе бе прегърнат с две ръце от Касадо от Барселона, който го задържа в опит да го спре.

Скандалният червен картон за Олимпиакос

Есе опита да се отскубне от прегръдката, а докато е с гръб, направи естествено движение с ръцете, за да се придвижи напред и да се освободи от Касадо. Главният съдия обаче видя нарушение в атака на Есе за удар към лицето на съперника. От повторенията дори не се видя да има контакт с лицето на Касадо, който се свлече на земята. А съдията Шнайдер показа втори жълт картон, като ВАР не можеше да се намеси за отмяна на жълт картон.

Така Олимпиакос остана с човек по-малко, а до края Барса вкара още четири гола, правейки победата си разгромна. Вижте спорната ситуация с изгонването на Есе във видеото:

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Барселона Шампионска лига Олимпиакос
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес