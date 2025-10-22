Войната в Украйна:

Мирчев: Борисов беше пенсиониран, няма трима премиери (ВИДЕО)

Ще предстои всичко, което е възможно. Може би не всички Борисов беше пенсиониран, от тук натпатък управлява само Пеевски. Ние имаме план- отпор, ще следваме този план отпор и трябва да покажем, че сме алтернатива. Това каза лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента във връзка с постигнатото съгласие за управлението на страната. 

Според него обаче, докато "Титаник" потъва, ктапитаните дори не смеят дори да преподреждат дивана.

"Приключи Борисов - пенсионира се, Пеевски взима решенията. Това, което аз му бях написал ве дин sms, че страхът му да вкара Пеевски в санитарния кордон, доведе до тази катастрофа до ГЕРБ и съветът да отиде да се снима във фотостудиото, Борисов изпълни всички тези стпъпки", добави още Мирчев. 

Според него ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" са вече една партия и според него това е опасно за страната ни.

Котките и зайчарника на Борисов

Той коментира и думите на лидера на ГЕРБ, че всички негови партньори са се гушили като мачка. "Чух преди малко Борисов да говори за някакви котки и кой къде се е гушил, но трябва да си кажем, че стратегическите решения при Борисов се взимат в зайчарника, където той си плющи белота", добави Мирчев. 

ВСС и Пеевски

Другият лидер на "Да, България" Божидар Божанов отбеляза, че Пеевски трябвда да бъде изваден от ВСС. Той заяви, че ПП-ДБ са внесли изменение в Закона за съдебната власт, за да се променят правилата, а след което призовават да се премине към избор на нов ВСС. ОЩЕ: "Всички се гушиха като неловена мачка": Борисов за партньорите и отговорността за управлението (ВИДЕО)

