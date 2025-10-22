Карлос Насар: Не си пожелавам да се състезавам за друга държава

Феноменът на българските щанги Карлос Насар бе гост в предаването "На кафе" по NOVA, където говори открито за живота си - от детството до последните му успехи в спорта. Щангистът разкри, че като малък е изкарал първи клас в Ливан, откъдето е неговият баща. Той познава и арабския език, което пък потенциално може да му е от полза, ако премине да се състезава за арабска държава. Той обаче бе категоричен, че не иска да се стига до нещо подобно.

"Във федерациите има не толкова добри хора, но в ежедневието ми е пълно със светли хора"

"Не си пожелавам да се състезавам за друга държава. Не се оплаквам от живота си тук. Обичам нашите традиции. В последно време във федерациите има не толкова добри хора, но в ежедневието ми е пълно със светли хора. Радвам се, че живея в България и се гордея с българите", заяви Карлос Насар в "На кафе".

Как Насар прие смъртта на треньора Илиян Илиев

Карлос се върна и към трагичната загуба на неговия треньор Илиян Илиев. "За да приема смъртта на треньора ми, си казах, че той все още е жив. Надявам се да ме гледа отгоре. Той бе един от хората, които ме държеше в правия път, защото имах голямо уважение към него", коментира Насар, който сега продължава да работи със сина на Илиян Илиев - Павел Христов.

