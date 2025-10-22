Войната в Украйна:

Карлос Насар: Не си пожелавам да се състезавам за друга държава

22 октомври 2025, 10:38 часа 284 прочитания 0 коментара

Феноменът на българските щанги Карлос Насар бе гост в предаването "На кафе" по NOVA, където говори открито за живота си - от детството до последните му успехи в спорта. Щангистът разкри, че като малък е изкарал първи клас в Ливан, откъдето е неговият баща. Той познава и арабския език, което пък потенциално може да му е от полза, ако премине да се състезава за арабска държава. Той обаче бе категоричен, че не иска да се стига до нещо подобно.

"Не си пожелавам да се състезавам за друга държава. Не се оплаквам от живота си тук. Обичам нашите традиции. В последно време във федерациите има не толкова добри хора, но в ежедневието ми е пълно със светли хора. Радвам се, че живея в България и се гордея с българите", заяви Карлос Насар в "На кафе".

Как Насар прие смъртта на треньора Илиян Илиев

Карлос се върна и към трагичната загуба на неговия треньор Илиян Илиев. "За да приема смъртта на треньора ми, си казах, че той все още е жив. Надявам се да ме гледа отгоре. Той бе един от хората, които ме държеше в правия път, защото имах голямо уважение към него", коментира Насар, който сега продължава да работи със сина на Илиян Илиев - Павел Христов.

