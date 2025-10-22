"Повече няма да си премиер!": ПП-ДБ разкри трите послания, които Пеевски изпрати на Борисов

България се намира в системна политическа криза, защото реалният център на властта е изнесен извън конституционните институции. Това заяви от парламентарната трибуна Божидар Божанов в декларация от името на "Продължаваме промяната – Демократична България". Припомняме, че по-рано днес ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" проведоха среща в Народното събрание, след която потвърдиха ангажимента си към кабинета "Желязков", но без хората на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски да влизат с хора във властта.

По думите на Божанов, докато Пеевски не бъде изваден от "сянката на властта и службите", политическият процес в страната ще остане нелегитимен, а кризата – хронична. "Санитарният кордон, от който Борисов така се ужасява, има за цел да отнеме инструментите за изграждане на мечтаната от Пеевски държава с главно Д", каза Божанов.

Той определи идеята за "преформатиране" на управлението като "евфемизъм за преразпределяне на властта" и опит да се узакони под каквато и да е форма съюзът с Пеевски. "Властта обявява антракт, за да пренарежда на тъмно роли и порции, вместо да поеме курс към реформи", подчерта депутатът. Още: Пеевски се договори с Борисов, ще продължи да подкрепя кабинета, но няма да участва в него

Според Божанов, с признанието си за министерства, "дадени на концесия и управлявани от кръгове", Бойко Борисов сам е потвърдил основанията за внесения вот на недоверие. "Това е признание за завладяната държава. При пленени институции реални политики няма как да се случат", каза още той.

Трите послания на Пеевски към Борисов

Божанов допълни, че Пеевски чрез своите медийни изявления е изпратил три послания към "набързо свилия платната" Борисов – че повече няма да бъде премиер, че няма да има предсрочни избори и че смени на министри няма да се допускат. "Пеевски не разрешава такова преформатиране. Държавата висеше на пауза цяла седмица", заяви депутатът.

Той очерта и позицията на своята парламентарна група: "Нашият отговор е недвусмислен – санитарен кордон срещу модела на завладяване. Изолация на неформалното влияние в службите и съдебната власт, край на задкулисните квоти и ресори на концесия. Прозрачност на преговорите и коалиционните договорки, реални антикорупционни механизми и отчетност, особено на върха." Още: Защо Борисов избухна, а Пеевски предпочита Желязков за премиер: Говори Боряна Димитрова (ВИДЕО)

"Тази криза не се лекува с боя по фасадата. Необходимо е върховенство на закона, прозрачност и връщане на политиката там, където ѝ е мястото – в институциите. Завладяната държава не се преформатира – освобождава се", заключи Божанов.