22 октомври 2025, 11:03 часа 0 коментара
"Жената чудо" се измъкна от блатото в "Игри на волята". Става част от Завоевателите (ВИДЕО)

Софтуерният инженер и капитан на племето на Лечителите, Иван Киров, се сбогува с "Игри на волята" след загуба в елиминационната капитанска битка във вторник (21 октомври). Лидерският сблъсък бе спечелен от несломимата предводителка на Феномените Ръждавичка. За своята победа тя получи награда от 50 златни гроша и шанс да плени знамето на Зелените.

Предводителката на Сините се справи отлично с всички предизвикателства и завърши на първо място. Битката за втората позиция беше повече от оспорвана, но в крайна сметка водачът на Жълтите успя да го завоюва, което означаваше поредна тежка загуба за обитателите на Изолатора.

Възможност за продължение в надпреварата

Денят за участниците започна с битка за спасение между последните четирима изгнаници от Блатото. Фитнес състезателката Радостина постигна впечатляваща победа в последните секунди, осигуряваща ѝ място в голямата игра, а водещият я нарече "Жената чудо" и "Повелителката на Блатото" Тя се присъедини към племето на Завоевателите, където бе посрещната радушно от бившите членове на Червените - Томи и Мирослав.

Загубилите съревнованието Недялко, Гордиенко и д-р Коеджикова ги очакваше пореден неочакван обрат. Вместо край на своето приключение, те получиха възможност да продължат участието си в екстремното риалити в тайна от всички останали. Какво ги очаква занапред, зрителите на NOVA ще разберат съвсем скоро.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
