Близо 30 години партньорство между Националния исторически музей, Ford Bulgaria и Moto-Pfohe Group

Още от 90-те години Националният исторически музей, Ford Bulgaria и Moto-Pfohe Group изграждат устойчиво партньорство, което успешно свързва миналото, настоящето и бъдещето. Сътрудничеството между културната институция, автомобилния бранд Ford и Moto-Pfohe Group е пример за дългосрочна ангажираност към развитието на обществото и опазването на националното културно наследство.

Началото е поставено през 90-те години, когато Moto-Pfohe Group за първи път подпомага музея чрез финансиране за откупуване на сребърно съкровище, открито край Видин.

В продължение на успешното сътрудничествопрез годините, на 14 април 2026 г. в „Слънчевата зала“ на музея се състоя тържествена церемония, на която г-н Сатоши Исогай, управител на Moto-Pfohe Group, връчи ключовете на чисто нов автомобил Ford Kuga на заместник-директора на музея г-н Иван Христов.

„Горди сме, че вече близо три десетилетия партнираме на Националния исторически музей и допринасяме за съхраняването и популяризирането на българската история и култура. През цялата си 35-годишна история Moto-Pfohe Group се стреми да бъде дългосрочен партньор и отговорен корпоративен гражданин в полза на обществото чрез редица инициативи – сред тях подкрепата за НИМ, създаването на първия частен автомобилен музей в България, както и каузи като „С тениска на бала“. За нас е важно не само да развиваме мобилността, но и да бъдем пазители на културната и индустриалната история на страната. Убедени сме, че Националният исторически музей ще продължи да бъде стожер на българската историческа памет и ще го подкрепяме и занапред“, заяви Сатоши Исогай.

В рамките на партньорството през настоящата година Ford ще осигури съвременна и надеждна мобилност на институцията за следващите три години. Новият Ford Kuga Plug-in Hybrid е избран като оптимално решение за нуждите на музея както за градска среда, така и за достъп до отдалечени археологически обекти, независимо от терена. Моделът съчетава бензинов двигател с електрическо задвижване и осигурява пробег до 1 000 км с едно зареждане, ниски емисии и висока горивна ефективност. Автомобилът разполага със съвременни системи за безопасност и асистенция на водача, просторен интериор и повишен комфорт при дълги пътувания.

През 2026 г. Moto-Pfohe Group отбелязва своята 35-годишнина и продължава да следва мисията си на отговорен корпоративен гражданин. Компанията активно подкрепя инициативи, насочени към опазване на културното, историческо и природно богатство на страната, с фокус върху устойчивото развитие.

С това партньорство двете организации затвърждават общата си визия да пазят миналото и да се грижат за устойчиво и модерно бъдеще.